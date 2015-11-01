AB ehliyetleri mahkemeye taşıdı

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Avrupa Birliği Komisyonu, sürücü belgelerinde gerekli kuralların uygulanmaması nedeniyle Hollanda, İsveç, Portekiz ve Hırvatistan’a karşı Avrupa Birliği (AB) Adalet Divanında yargı süreci başlattı.

AB Komisyonu, ehliyetlerle ilgili gerekli AB düzenlemelerinin uygulanmaması nedeniyle söz konusu ülkelerin dosyalarının AB Adalet Divanına gönderildiğini açıkladı.

Açıklamada, Hollanda’da ehliyetlerin geçerlilik sürelerinin uyumlulaştırılmadığı, Portekiz’de kişinin bir ehliyete sahip olması kuralının uygulanmadığı, İsveç’te sürücülere sağlık testlerinin uygun yapılmadığı, Hırvatistan’da ise AB sürüş ehliyetleri veri sistemine bağlantı yapılmadığı gerekçeleriyle hukuki sürecin başlatıldığı kaydedildi.

AB kuralları gereği tüm üye ülkeler, birbirlerinin verdiği ehliyet belgelerini kabul ediyor.

AB Komisyonu, bir üye ülke AB müktesebatına uygun davranmazsa, durumu Lüksemburg merkezli Avrupa Birliği Adalet Divanına taşıyabiliyor. Avrupa Birliği Adalet Divanı kararları, üye ülkeler için hukuki olarak bağlayıcı oluyor.

AA