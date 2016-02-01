AB, Gürcistan ile vizeleri kaldırıyor

Avrupa Parlamentosu, Gürcistan vatandaşları için vize serbestisini kabul etti.

A+A-

Avrupa Parlamentosu (AP), Gürcistan vatandaşlarının Schengen bölgesine yapacakları seyahatlerde vizeden muaf tutulmasını öngören düzenlemeyi onayladı.

Brüksel’de toplanan AP Genel Kurulunda yapılan oylamada, vizelerin kaldırılması kararı 66’ya karşı 553 oyla kabul edildi. AP Raportörü Mariya Gabriel, Gürcistan’ın kriterleri karşılamak için kapsamlı reformları gerçekleştirdiğini belirterek, vize muafiyeti kararının ülkeyi AB’ye daha da yakınlaştıracağını kaydetti.

Kararın yürürlüğe girmesiyle Gürcistan vatandaşları, iş, turizm ve ticaret amaçlı seyahatlerinde vizeden muaf olacak. Seyahatlerde, 180 günlük bir dönemde gidilen ülkede en fazla 90 gün kalınabilecek.

Çalışma izni vermeyen uygulama, AB Konseyinin onayı ve Resmi Gazete yayımlanmasıyla yürürlüğe girecek. Ancak yürürlüğe girmesi, gerekli durumlarda vize serbestisinin askıya alınmasını mümkün kılan fren mekanizmasının uygulanmaya başlamasıyla mümkün olacak.

Schengen bölgesi, Bulgaristan, Güney Kıbrıs, Hırvatistan, İngiltere, İrlanda ve Romanya hariç, 22 AB ülkesi ile İzlanda, Lihtenştayn, Norveç ve İsviçre’den oluşuyor.

KAYNAK AA