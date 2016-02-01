AB: Hollanda radikallere hayır dedi

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VVD lideri Mark Rutte’ye yazdığı mektup ile seçim galibiyetini tebrik etti. Hollanda’nın AB’nin değerlerine sadık kaldığını ve doğru yönde bir seçim yaptığını ifade eden Juncker, ” Hollandalılar özgürlük, tolerans ve Avrupa’nın refahına katkı sağladı ” sözlerini kullandı.

” Birlikte güçlü bir Avrupa inşa etmeliyiz ” ifadesiyle mektubunu sonlandıran Juncker’ın Hollanda seçimlerinde çıkan sonuçtan memnun olduğunu dile getirdi.

Juncker, Hollanda halkının Avrupa’ya örnek olduğunu belirtti.

SONHABER.EU