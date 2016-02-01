AB: Hollanda radikallere hayır dedi

Hollanda’da yapılan genel seçimin sonuçlarını değerlendiren AB Komisyon Başkanı Juncker, Hollandalı vatandaşların Avrupa’da radikalleşmeye, popülizme izin vermeyerek doğru seçim yaptıklarını belirtti.
VVD lideri Mark Rutte’ye yazdığı mektup ile seçim galibiyetini tebrik etti. Hollanda’nın AB’nin değerlerine sadık kaldığını ve doğru yönde bir seçim yaptığını ifade eden Juncker, ” Hollandalılar özgürlük, tolerans ve Avrupa’nın refahına katkı sağladı ” sözlerini kullandı.
” Birlikte güçlü bir Avrupa inşa etmeliyiz ” ifadesiyle mektubunu sonlandıran Juncker’ın Hollanda seçimlerinde çıkan sonuçtan memnun olduğunu dile getirdi.
Juncker, Hollanda halkının Avrupa’ya örnek olduğunu belirtti.
SONHABER.EU
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