Avrupa'nın Güçlü Medyası
Avrupa'nın Güçlü Medyası

‘AB politikaları çocuk sığınmacıları tehlikeye atıyor’

Avrupa Birliği’nin sığınmacı politikasının, sığınmacıları Avrupa dışında tutmaya odaklanması nedeniyle çocuk sığınmacıların büyük zarar gördüğü belirtildi.

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‘AB politikaları çocuk sığınmacıları tehlikeye atıyor’

Avrupa Birliği’nin (AB) sığınmacı politikasının, sığınmacıları Avrupa dışında tutmaya odaklanması nedeniyle çocuk sığınmacıların büyük zarar gördüğü belirtildi.

İtalya merkezli Save the Children adlı sivil toplum kuruluşu, “Çocukları Merkezde Tutmak: Çocuk Sığınmacıların Haklarını Korumak için AB’de Dayanışma Zamanı” başlıklı raporunu yayımladı. Raporda, AB politikalarının, çocuk sığınmacılar üzerindeki olumsuz etkileri değerlendirildi.

AB’nin mevcut politikalarının öncelikli olarak sığınmacı ve mültecilerin Avrupa’ya ulaşmasını engellemeye odaklandığı belirtilen raporda, bunun çocuk sığınmacıları tehlikeye attığı belirtildi. Raporda, “AB politikaları, çocuk sığınmacıları tehlikeye atıyor.” ifadeleri yer aldı.

Raporda, AB üye ülkeleri arasındaki dayanışma eksikliğinin sığınmacıları uluslararası koruma haklarından mahrum bıraktığı ifade edildi.

2016 yılında 100 binden fazla çocuk sığınmacının Avrupa’ya geldiği kaydedilen raporda, bunların üçte birinin ailelerinden koparıldığı, tehlikeli sığınmacı hatlarından refakatsiz geçtiği bildirildi.

Raporda, Birleşmiş Milletler ve sivil toplum kuruluşlarının AB’yi sığınmacı politikası konusunda uyardığı, AB’nin kısa vadeli “sığınmacı akışını durdurma” yaklaşımının etkili olmadığı ve uzun vadede sorunlara yol açacağı uyarısı yapıldı.

AA

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