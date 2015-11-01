AB terörle mücadelede halka orantısız güç kullanıyor

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Uluslararası Af Örgütü tarafından yayımlanan bir raporda, Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde terörle mücadele önlemlerinin orantısız ve ayrımcı olduğu belirtildi.

AB genelinde terörle mücadele yöntemlerine sert eleştiriler yöneltilen raporda, “AB ülkelerinde güvenlik politikaları tehlikeli ve önlemler orantısız. Fransa ve Almanya’daki saldırılardan sonra acilen alınan önlemler orantısız ve ayrımcı karakter taşıyor.” ifadelerine yer verildi.

Raporda, terörle mücadeleye karşı alınan önlemlerin temel özgürlüklere zarar verdiği vurgulandı.

“Yasaları keyfi bir uygulama yoluna gidiyor”

Fransa’da olağanüstü halin uzatılmasının eleştirildiği raporda, ülkede bu uygulamayla yargı kararı olmadan evlerde arama yapılması ve gösterilerin yasaklanması gibi önlemlerin gündeme geldiği hatırlatıldı.

Ülkelerin terörle mücadele yasalarının, insan hakları savunucularını da hedef alır şekilde keyfi bir uygulama yoluna gittiği ileri sürülen raporda, bu duruma Fransa’nın Paris’teki Birleşmiş Milletler İklim Konferansı’nda çevreci militanlara ev hapsi getirmesi örnek gösterildi.

Fransız mahkemelerinin 2015 yılında 385 kişiyi “terörü övmek” suçundan mahkum etmesi de yine başka bir örnek olarak raporda yer aldı.

KAYNAK AA