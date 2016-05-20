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Avrupa'nın Güçlü Medyası
Avrupa'nın Güçlü Medyası

AB: Türkiye bizi tehdit etmesin

Avrupa Parlamentosu Dışişleri Komisyonu, Hollandalı raportör Kati Piri tarafından hazırlanan Türkiye raporunu 51 evet, 3 hayır oyu ile kabul etti.

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AB: Türkiye bizi tehdit etmesin

AB Parlamentosu Dışişleri Komisyonu, bugün AB ve Türkiye ilişkileri konusundaki Hollandalı raportör Kati Piri tarafından hazırlanan Türkiye raporunu oyladı. Rapor, 68 vekilin katıldığı oylamada 3 hayır oyuna karşın 51 evet oyu ile kabul edildi. 14 vekil çekimser kaldı.

Oylamada Türkiye raportörü Kati Piri gözlemlerini sundu

Piri, “Parlamentodaki tüm grupların, AB-Türkiye ilişkilerinin geleceği konusunda farklı bir tavırları var. Komisyonun ve Konseyin Türkiye’de olan bitenler hakkında sessiz kaldığını görüyoruz. Ancak ben Parlamentonun genel anlamdaki sabit duruşundan gurur duyuyorum ve elbette Parlamentonun tek bir sesle konuşmasını sağlamak en zorlu mücadeleydi bizim için” ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE İLE MÜZAKERELER ASKIYA ALINABİLİR

Türkiye raportörü, “Türkiye’deki insan haklarının çiğnenmesi ve bunun sonucunda çıkacak sonuçlar bizi bir hayli endişelendirmekte. Bugün kabul ettiğimiz önerge, eğer anayasa paketi değişmeden uygulanırsa, Türkiye ile üyelik müzakerelerinin resmi olarak askıya alınması gerekeceği anlamına geliyor” açıklamasını yaptı.

Piri, Türkiye ile üyelik sürecinin askıya alınmasının AB’ye katılım öncesi sağlanan fonların da askıya alınması anlamına geldiğini ifade ederek, ilişkilerin kesilmesi durumunda Türkiye’ye tahsis edilen fonların Türkiye’deki sivil toplum kuruluşlarına verileceğini ve AB bütçesindeki para doğrudan doğruya Türk halkına dağıtılacağını savundu.

TÜRKİYE BİZİ TEHDİT ETMESİN

Piri açıklamalarını şu şekilde sürdürdü: “Dürüst olmak gerekirse Türkiye son 6 yıldır mültecilere ev sahipliği konusunda çok şey yaptı. Bugün Türkiye’de halen 3.2 milyon mülteci var ve biz bunu raporumuzda da belirtiyoruz. AB üyesi ülkeler, AB-Türkiye göçmen anlaşması ile Türkiye’den AB’ye daha fazla mülteci alınacağına söz verdi. Biz bu sözü tutmaya çalışmak zorundayız. Fakat Türk devleti de bizi bu konuyla tehdit etmemelidir”

AA

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