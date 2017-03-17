AB ülkelerinin hedefi Ankara Anlaşması’nı bozmak

AB ülkelerinde Türklere dönük kısıtlamaların çoğu zaman Ankara Anlaşması nedeniyle önüne geçilmesi, anlaşmayı hedef haline getirdi. Almanya, Hollanda ve Avusturya, anlaşmanın elden geçirilmesini istiyor.
Türkiye ile Avrupa Birliği (AB) ülkeleri arasında 1963 yılında imzalanan Ankara Anlaşması, Türkiye karşıtı ülkelerin yeni hedefi haline geldi. Türklere birçok imtiyazlar tanıyan bu sözleşmenin ortadan kaldırılması için Almanya, Avusturya, Hollanda’nın ön görüşmeler yaptığı belirtiliyor. Özellikle Avusturya’nın bu konuda rahatsız olduğu öğrenildi.
TÜRKLERE UYGULANAMIYOR
Avusturya’nın yeni başbakanı olmaya hazırlanan Türkiye düşmanı eski Dışişleri ve Uyum Bakanı Sebastian Kurz, sertleştirilen yasaların Türklere uygulanamamasından şikayet ederek yeni veya en azından elden geçirilmiş bir anlaşma istiyor. Kurz’un bu ay sertleştirilen uyum yasasından Türklerin yine etkilenmeyeceğine dikkat çekerek destek istediği belirtiliyor.
AB HUKUKU’NA AYKIRI
Kurz’a Almanya ve Hollanda’nın da destek verdiği, ancak Adalet Divanı’nın mevcut kararları nedeniyle bir çözüm arayışının sürdüğü öğrenildi. 1970 yılındaki katma protokol Türk vatandaşlarının haklarına kötüleştirme yasağı öngördüğünden, yeni kısıtlamalar AB Hukuku’na göre etkili olmuyor.
ANKARA ANLAŞMASI NEDİR?
Ankara Anlaşması, 12 Eylül 1963 tarihinde Ankara’da imzalandı ve Avrupa’da çalışan Türk işçilere geniş haklar tanıdı. Aile birleşiminden iş pazarına dahil olmaya kadar birçok konuyu düzenleyen anlaşma, 1973 yılında yürürlüğü giren Katma Protokol ile büyük önem kazandı. Katma Protokol, haklarda kötüleştirmeye gitmeyi (Standstill) yasaklıyor. Yani 1973 yılında Türklere dönük kısıtlamalar geçerliyken, daha ileri tarihte alınan ve hakları kötüleştiren kısıtlamalar Türklere uygulanamıyor. Bu da uyum alanında, aile birleşiminde yeni kısıtlamalardan Türklerin etkilenmemesi nedeniyle bazı Avrupa ülkelerinde rahatsızlığa yol açıyor. Katma Protokol’e göre, AB sınırları içinde yaşayan Türklerin hakları yeni kurallarla kötüleştirilemiyor. Ülkede yabancılara uygulanan yeni kısıtlamalar Türkler için geçerli sayılmıyor.
Sabah.de
Hollanda Milli Futbol Takımı'nın, İskoçya ve Romanya ile oyn...
Hollanda'da ölümcül fukosidoz hastalığına yakalanan ve mahke...
Verem hastalığına yakalanan büyükbaş hayvanlardan elde edile...
Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türkiye topraklarından yasa dışı...
Avusturya'da merkez sağ Avusturya Halk Partisi ve aşırı sağc...
Hollanda'daki Somalililer sivil toplum kuruluşlarının temsil...
Obezitenin gelişiminde, beyin ve sindirim sistemi arasındaki...
Google, halk ozanı Aşık Veysel'in 123. doğum gününe özel log...
AB ülkelerinde Türklere dönük kısıtlamaların çoğu zaman Anka...
Birleşmiş Milletlere (BM) üye 193 üke ve 6 özel bölgenin pas...