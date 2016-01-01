ABD uyardı! Avrupa paniğe kapıldı

Dün gece yarısı İngiltere’de 22 kişinin öldüğü terör saldırısının ardından birçok Avrupa ülkesinde terör seviyesi en üst seviyeye çıkarıldı.
Bugün Vatikan’ın ünlü Sistine Şapeli ve Vatikan müzelerine giden, turistlerin sıklıkla kullandığı yolda bulunan şüpheli paket nedeniyle Risorgimento Meydanı’ndaki trafik durdurulurken, meydanın geniş bir kısmı güvenlik kordonuna alındı.
İsveç’in Göteborg kentindeki Landvetter Havalimanı da, şüpheli çanta nedeniyle bomba alarmı verilerek boşatıldı.
Fransa İçişleri Bakanı Gerard Collomb, İngiltere’deki terör saldırısının ardından Fransa’da halka açık etkinliklerde güvenlik önlemlerinin artırılması kararının alındığını açıkladı.
ABD: “AVRUPA’DA TERÖR TEHDİDİ YÜKSEK”
Açıklamasında somut bir şüphenin bulunmadığını belirten Bakanlık yetkilisi, özellikle yaz tatili öncesinde tehlikenin yüksek olduğunu ifade etti. Yetkili saldırı hedeflerinin alışveriş merkezleri, hükümet binaları, oteller, kulüpler, lokantalar, parklar, havalimanları ve başka kamuya açık alanlar olabileceğini belirtti.
VATANDAŞLARINI UYARDI
ABD Dışişleri Bakanlığı da, terör saldırısı tehdidinin devam ettiğine işaret ederek Avrupa ülkelerine seyahat etmeyi planlayan ABD vatandaşlarını uyardı.
Haber7
Hollanda'da 2017 yılının ilk aylarında trafik cezası sayısın...
Dün gece yarısı İngiltere'de 22 kişinin öldüğü terör saldırı...
Hollanda'da önde gelen firmalar arasında yer alan Blokker Ho...
Ekonomi Bakanlığı verilerine göre Türkiye'ye 2010-2017 arası...
Alman otomobil devi Mercedes Benz tesisleri dizel skandalı s...
İşgal altındaki Batı Şeria'nın Beytüllahim kentinde Filistin...
Avrupa Birliği, Ermenistan'a Türkiye ile ilişkileri normalle...
İsveç, Norveç ve İzlanda'nın bazı kentlerinde Müslümanlar ra...
Bilim dergisi Nature'da yayımlanan araştırmalar, laboratuvar...
Dün katliamın yaşandığı Manchester'da Arndale alışveriş merk...