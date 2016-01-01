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Avrupa'nın Güçlü Medyası
Avrupa'nın Güçlü Medyası

ABD uyardı! Avrupa paniğe kapıldı

Dün gece yarısı İngiltere’de 22 kişinin öldüğü terör saldırısının ardından birçok Avrupa ülkesinde terör seviyesi en üst seviyeye çıkarıldı.

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ABD uyardı! Avrupa paniğe kapıldı

Bugün Vatikan’ın ünlü Sistine Şapeli ve Vatikan müzelerine giden, turistlerin sıklıkla kullandığı yolda bulunan şüpheli paket nedeniyle Risorgimento Meydanı’ndaki trafik durdurulurken, meydanın geniş bir kısmı güvenlik kordonuna alındı.

İsveç’in Göteborg kentindeki Landvetter Havalimanı da, şüpheli çanta nedeniyle bomba alarmı verilerek boşatıldı.

Fransa İçişleri Bakanı Gerard Collomb, İngiltere’deki terör saldırısının ardından Fransa’da halka açık etkinliklerde güvenlik önlemlerinin artırılması kararının alındığını açıkladı.

ABD: “AVRUPA’DA TERÖR TEHDİDİ YÜKSEK”

Açıklamasında somut bir şüphenin bulunmadığını belirten Bakanlık yetkilisi, özellikle yaz tatili öncesinde tehlikenin yüksek olduğunu ifade etti. Yetkili saldırı hedeflerinin alışveriş merkezleri, hükümet binaları, oteller, kulüpler, lokantalar, parklar, havalimanları ve başka kamuya açık alanlar olabileceğini belirtti.

VATANDAŞLARINI UYARDI

ABD Dışişleri Bakanlığı da, terör saldırısı tehdidinin devam ettiğine işaret ederek Avrupa ülkelerine seyahat etmeyi planlayan ABD vatandaşlarını uyardı.

Haber7

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