AB’den referandum açıklaması

Avrupa Birliği, Kuzey Irak’ta tek taraflı ve özellikle tartışmalı bölgelerde referandum yapılmaması yönündeki çağrıların dikkate alınmamasından üzüntü duyulduğunu bildirdi.
Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini’nin ofisinden Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nin (IKBY) dün gerçekleştirdiği tartışmalı referanduma ilişkin yazılı açıklama yapıldı.
AB’nin Irak’ın birliği, egemenliği ve toprak bütünlüğüne desteğini sürekli teyit ettiği belirtilen açıklamada, “Bu nedenle AB, referandumun tek taraflı biçimde ve özellikle tartışmalı bölgelerde yapılmaması çağrısında bulundu. Bu çağrıların dikkate alınmamasından üzüntü duyuyor.” ifadesi kullanıldı.
Taraflara sağduyu ve itidal çağrısı yapılan açıklamada, çözüm bekleyen tüm siyasi ve ekonomik sorunların Irak Anayasası çerçevesinde çözülmesi taahhüdünün yenilenmesi istendi.
Açıklamada ayrıca, Irak’ın birliğinin, terör örgütü DEAŞ tehdidi, kurtarılmış bölgelerin yeniden yapılandırılması ile tüm halkın yararına olacak şekilde istikrarlı, güvenli, kapsayıcı ve müreffeh bir Irak’ın oluşturulması için şart olduğu vurgulandı.
AA
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