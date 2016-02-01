Abdüllatif Şener: Başkanlık değil Mafya sistemi

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Konferans öncesi Rotterdam Kocatepe Cami’de vatandaşlarla buluşan Abdüllatif Şener, bir tartışmaya farklı bir boyut kazandırdı. Şener’in cami ziyareti, Hollanda’daki camilerin AK Parti seçim merkezleri gibi kullanıldığı yolundaki eleştirilere de farklı bir boyut kazandırdı.

AK Parti kurucularından olan ve daha 2007 yılında AK Parti ile yollarını ayıran Şener, konferansta neden 16 Nisan’da hayır denmesi gerektiğini ve başkanlık sisteminin doğuracağı sakıncaları ve tehlikeleri anlattıktan sonra, “ Ben bu nedenlerden dolayı 16 Nisan’da Başkanlık sistemi için yapılacak referandumda hayır diyeceğim, peki siz” diye sordu.

5 Mart 2017 Pazar günü Art Hotel Rotterdam‘da düzenlenen konferansta konuşan Şener’in konuşmasından satır başları şöyle:

Beş bin yıllık insanlık tarihinde böyle bir başkanlık yada yönetim sistemi yok.

Eşi benzeri olmayan bu başkanlık sistemi Faşizme yakın bir sistem olacak.

Anayasada değiştirilmek istenen 18 madde var fakat, içeriğine baktığınızda yasama, yürütme tamamen bir kişide toplanıyor.

Dünyada demokratik ülkelerde üç sistem vardır, Başkanlık sistemi, Yarı Başkanlık sistemi ve Parlamenter sistem. Şu anda Türkiye’nin mevcut sistemi bazı eksikleri de olsa parlamenter sistemdir.

Fakat Türkiye’de getirilmek istenen sistemin dünyada eşi benzeri yok. Bir çok tehlikeleri de var.

Biz 16 Nisanda Cumhurbaşkanı, Milletvekili, Belediye Başkanı seçmeyeceğiz. Bir sistemi oylayacağız. Olmadı değiştiririz diyor, Evet oyu kullanacaklar. Hayır bu 4 sene sonra değiştirilecek bir oylama değil.

Seçimlerde adayları siz kendiniz mi belirliyor, seçiyor sanıyorsunuz. Mevcut sistem de bile bu böyle değil. Mesela 2002’de AK Parti adayları belirlenirken, Recep Tayyip Erdoğan 240 adayı yarım saat içinde belirledi, bir kağıda yazdı verdi.

Başkanlık sisteminde kimi nereye isterse getirecek. Yine meclis olacak fakat 600 vekil sırf çeşit olsun diye olacak. Hiçbir yetkisi olmayan bakanlar değil bakancıklar olacak.

Meclisin, yürütmenin / hem gerçek hem de mecaz anlamda ) yasamanın tüm gücü bir kişide toplanıyor.

Başkan yardımcılarının sayısı belli değil, bir bakmışsınız yarın istediğini kendine yardımcı yapmış, başkan yardımcılarının sayıları 50’ de olur, 100 de…

Başkan yardımcılarının görev yetkileride anlaşılır gibi değil. Şayet başkan yurt dışında ise yada öldü ise Başkanın tüm yetkilerine sahip olacak.

Bütçenin tüm gelirinin denetimi kontrolü nereye ne harcanacağı da tamamen başkanın emrinde elinde olacak.

Türkiye’nin yıllık geliri, 170 milyar avrodur. Bu da halkın vergilerinden alınan yani sizin cebinizdeki paranın yüzde 30’u Başkanın emrinde kontrolünde olacak.

İş böyle olunca devlet yapılanması Mafya örgütlenmesi benzer bir durum alacak.

Çağdaş demokrasilerde başkanlık, yarı başkanlık, parlementer sistem vardır. Bize dayatılmak istenen üçüne de aykırıdır.

ABD de yalan söyledi diye Başkan yargılanabiliyor, oysa bize dayatılan sistemde başkan veya milletvekilleri görev süresi içinde işledikleri hiç bir suçtan yargılanmayacak, dokunulmzlıkları kaldırılmaycak.

Eğer bu sistem kabul edilirse, Başkan 3 milyon kamu idarecisini bizzat atama, görevden alma yetkisine sahip olacak. Oysa ABD’de bile Başkandan çok meclis atama işlerini yapar.

Şu anda dayatılan ve EVET istenen yönetim şekli ne eski Türk geleceğine uygun ( Patişahlık ) nede demokratik sistemlere uygun bir başkanlık sistemidir.

Ucube, faşizme yakın bir şeydir.

Şu anda referanduma gitmek için mecliste el kaldıranların çoğu sandıkta HAYIR diyeceklerdir. Çünkü korkudan öyle davrandılar bundan eminim.

Bağırmakla dünya lideri olunmaz! 57 İslam ülkesinin milli geri ABD nin dörtte biri, Japonya kadar değil, Almanya kadar ancadır.

Seçilme yaşı 1’e düşürülecekmiş, bu senin benim çocuğum için mi sanıyorsunuz. 18 yaşında seçilecekleri için belli bir kontejan olacak. Bu kontenjanda kendi çocuklarının faydalanması, askere gitmemesi için kendi çocularının seçilmesi için ayrılmştır.

Biz yol yaptık diyorlar evet doğru, fakat o yolların peojesi 2002 yılında başkanı olduğum ekomomik koordinasyon kurulu zamanında yapılmıştır. Tüm yapılan yollara harcanan para taş çatlasa 20 milyar dolardır. Kardeşim geöen süre içinde topladığın para 100 milyar, o kadar da olsun değil mi?

Bizim zamanımız da 1 Dolar 1.1 TL idi şimdi ne kadar 4 TL, dış borç ne kadardı 200 Milyar dolar, şimdi ne kadar 450 milyar dolar…

Ben özetle bu nedenlerden dolayı “ HAYIR” diyeceğim, siz ne diyeceğinize kendiniz karar verin.

Yok siz benim Kralım adil olur diyorsanız “ Evet” diyebilirsiniz

Konferasın ikinci bölümünde katılımcıların soruları cevaplayan Şener, Son Haber’in nasıl bir sonuç çıkar referandumdan sorusu üzerine “ Az farkla ( yüzde 51 veya 52 ile ) HAYIR çıkacağına inanıyorum” diye cevap verdi.

Abdülatif Şener kimdir?

Abdüllatif Şener, 26 Nisan 1954’te, Ahzerat ve Bedirhan Şener’in oğlu olarak Sivas’ın Yıldızeli ilçesinin Emirler köyünde doğdu. 1977 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’ni bitirdi. Gazi Üniversitesi’nde doktora yaptı. Gazi Üniversitesi Bolu İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nde dekan yardımcısı oldu. Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümü’nde öğretim üyeliği yaptı. Maliye Bakanlığı’nda Gelirler Kontrolörü olarak çalıştı.



Siyasi Hayatı

1991 Türkiye genel seçimleri’nde Refah Partisi’nden Sivas milletvekili seçilerek siyasete girdi. Necmettin Erbakan başkanlığında kurulan REFAHYOL Hükûmeti’nde Maliye Bakanı olarak görev yaptı. 1998 yılında Refah Partisi’nin kapatılmasından sonra Fazilet Partisi’ne geçti. 2001 yılında da Fazilet Partisi de kapatıldı.

2001 yılında kurulan Adalet ve Kalkınma Partisi’nin (Ak Parti) kurucuları arasında yer aldı. 2002 Türkiye genel seçimleri’nde yeniden Sivas milletvekili seçildi. 2002-2007 yılları arasında Abdullah Gül Hükûmeti ve 1. Erdoğan Hükümeti’nde Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı olarak görev yaptı. 2007 yılında yapılan seçimlerde aday olmadı ve AKP’den istifa etti. 25 Mayıs 2009 tarihinde Türkiye Partisi’ni kurdu. 2011 Türkiye genel seçimleri öncesinde partisinin genel başkanlığından istifa ederek Sivas’tan Bağımsız milletvekili adayı oldu. 17.092 oy almasına rağmen milletvekili seçilemedi. Kurucusu olduğu Türkiye Partisi, 27 Ağustos 2012 tarihinde kapandı.

Fransızca bilmektedir. Evli ve 4 çocuk babasıdır.

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