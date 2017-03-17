ABD’ye alınmayan Müslüman gençler olayın içyüzünü anlattı

Proğramcı Salaheddine’nin Hollanda’da yaşayan Faslı Ismail Aghzanay ve Othmane Charib ile ABD’ye Müslüman oldukları gerekçesiyle alınmamaları hakkında yaptığı görüşmede, gençler yaşanan skandalın içyüzünü anlattı.

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Geçtiğimiz günlerde Fas kökenli Hollandalı gençler Ismail Aghzanay ve Othmane Charib’in tatile gitmek istedikleri ABD tarafından Müslüman oldukları için ülkeye alınmamaları tepkilere neden olmuştu.

Şu an Mallorca’da olan gençlerle Salaheddine internet üzerinden yaptığı görüşmede yaşananların detaylarını takipçileriyle paylaştı. Gençler ABD’de Hollanda konsolosluğunu aradıkları ancak kendilerine yardımcı olamayacaklarını ifade ettiklerini belirtti. DENK partisinin olayın peşini bırakmayacağını söyleyen gençler adını hatırlamadıkları bir avukatın da kendilerine yardımcı olmak istediğini bildirdi.

Salaheddine’nin gençlerle yaptığı görüşme:

SONHABER.EU