” Aboutaleb önce Türklerden özür dile! ”

DENK Milletvekili Selçuk Öztürk: Belediye seçimleri yaklaşırken Aboutaleb’in Rotterdamlı Türklerle barışmak için girişimde bulunması hiç de tesadüf değil. zeytin dalı uzatmak için artık çok geç. Rotterdamlı Türklerin çoğu, belediye başkanının barışma çabasını samimi bulmadıklarını belirtiyorlar.

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Rotterdam belediye başkanı Aboutaleb’in geçtiğimiz günlerde Rotterdamlı Türk vatandaşları ile biraraya gelmek için yaptığı davet çağrısına, DENK Milletvekili Selçuk Öztürk’ten açıklama geldi.

Selçuk Öztürk’ün açıklaması:

Rotterdam Belediye Başkanı Ahmed Aboutaleb, olaylar karşısındaki yanlış tutumunu tekrarlamaya devam ediyor. Belediye seçimleri yaklaşırken Rotterdamlı Türklerle barışmak için girişimde bulunması hiç de tesadüf değil. DENK Milletvekili Selçuk Öztürk’e göre zeytin dalı uzatmak için artık çok geç. Rotterdamlı Türklerin çoğu, belediye başkanının barışma çabasını samimi bulmadıklarını belirtiyorlar.

Aboutaleb’in Rotterdamlı Türklerle konuşmak istemesi karşısında sosyal medya üzerinden yoğun tepkiler geliyor. “Şimdi mi aklına geldi? Seçimler mi yaklaşıyor? Önce hakaret edip sonra konuşmak mı istiyor?” gibi tepkiler DENK Milletvekili Öztürk’e de ulaşmış. Öztürk; “Bu insanların duygularını anlıyorum. Geçtiğimiz dönemde Aboutaleb hiç de demokratik olmayan tutum sergiledi ve bu yönde kararlar aldı. Belediye başkanı birçok durumda çifte standart uyguluyor. Belediye başkanının kararları ve davranışları ile ilgili bir araştırma başlatılmalı” dedi.

Belediye başkanının sergilediği aciz tutumun sonucu olarak haksız gözaltılar, gösteri hakkının engellenmesi ve özgürlüklerin kısıtlanması gibi hukuksuzluklar yaşanmıştı. Mart ayındaki Genel Seçimler öncesinde yaşananlar, siyasi olsun veya olmasın, fikir ve görüş beyan etme özgürlüğünün herkes için geçerli olmadığını ortaya çıkarmıştı. Polis o gece göstericilere orantısız güç kullanarak gösteri hakkını ihlal etmişti. Yerde yarı baygın halde yatan bir vatandaşin polis köpeğinin dakikalarca ısırması kabul edilemez.

Belediye başkanı şimdi Rotterdamlı Türkleri konuşmaya davet ediyor. Daha önceki görüşme çağrısı da başarısız olmuştu. Birçok kurum, belediye başkanının gösteri sırasındaki tutumu ve haddini aşan sözlerinden dolayı önce özür dilemesi gerektiğini belirtiyor. Selçuk Öztürk: “Rotterdamlıların bize anlattıkları insanı şok ediyor. Bazı kurumlar ve vatandaşlar daha fazla kontrol edilmek, desteklerın alınmasında ya da sürelerin zatılmasında zorluklar yaşatılması gibi misilleme yapılmasından korktuklarını ifade ediyorlar. Aboutaleb’in bu görüşmeyi vatandaşlar arasında ayrım yapmak için kullanacağından kaygılandıklarını belirtiyolar. Toplumsal barışı sağlamak ve bağlantı kurmak adı altında, kimin kendisini desteklediğini ve kimin desteklemediğini görmek için yapılmış bir plan olduğunu düşünüyorlar.”

Bu olaylar, Rotterdam Belediye Başkanı Ahmed Aboutaleb hakkında büyük soru işaretleri oluşmasına neden oluyor. Selçuk Öztürk, belediye başkanının tutumu hakkında Rotterdam Belediye Meclisi’ne bağımsız bir araştırma yapılması çağrısında bulunuyor. Selçuk Öztürk: “Maalesef Rotterdam Belediye Meclisi, buna benzer durumlarda Aboutaleb’i durduramıyor” dedi.