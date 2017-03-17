Aboutaleb’in kardeşi yolsuzluktan yargılanıyor

Hollanda’da Rotterdam belediye başkanı Ahmed Aboutaleb’in kız kardeşi muhasebesini üstlendiği dernekte yolsuzluk yaptığı gerekçesiyle hakim karşısına çıktı.
De Telegraaf muhabiri Mascha de Jong’ın mahkemeden takip ettiği davada 46 yaşındaki Tlaitmas (Laitifa) Aboutaleb’in muhasebesini takip ettiği Noord Bruist derneğinden 63.325 euroyu kendisinin kullandığı gerekçesiyle yargılanıyor.
Aboutaleb’in evrakta sahtecilik yaparak, 2012 ile 2014 yıllarında beş sahte fatura ile onbinlerce euroyu kendisinin kullandığı belirtiliyor.
Derneğin devletten yıllık 80 bin euro sübansiyon aldığı ve bunun gerekli yerlerde kullanılmadığının tespit edilmesinin ardından iptal edildiği aktarılıyor.
Alınan bilgilere göre 30 Haziran tarihinde mahkeme Aboutaleb ile ilgili kararını verecek.
SONHABER.EU
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