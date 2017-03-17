Reklamı kapat
Avrupa'nın Güçlü Medyası
Avrupa'nın Güçlü Medyası

Aboutaleb’in kardeşi yolsuzluktan yargılanıyor

Hollanda’da Rotterdam belediye başkanı Ahmed Aboutaleb’in kız kardeşi muhasebesini üstlendiği dernekte yolsuzluk yaptığı gerekçesiyle hakim karşısına çıktı.

A+A-

Aboutaleb’in kardeşi yolsuzluktan yargılanıyor

De Telegraaf muhabiri Mascha de Jong’ın mahkemeden takip ettiği davada 46 yaşındaki Tlaitmas (Laitifa) Aboutaleb’in muhasebesini takip ettiği Noord Bruist derneğinden 63.325 euroyu kendisinin kullandığı gerekçesiyle yargılanıyor.

Aboutaleb’in evrakta sahtecilik yaparak, 2012 ile 2014 yıllarında beş sahte fatura ile onbinlerce euroyu kendisinin kullandığı belirtiliyor.

Derneğin devletten yıllık 80 bin euro sübansiyon aldığı ve bunun gerekli yerlerde kullanılmadığının tespit edilmesinin ardından iptal edildiği aktarılıyor.

Alınan bilgilere göre 30 Haziran tarihinde mahkeme Aboutaleb ile ilgili kararını verecek.

SONHABER.EU

Etiketler :
İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
Polis 3 milyon euro ele geçirdi Polis 3 milyon euro ele geçirdi

Hollanda'da geçtiğimiz hafta polisin baskın yaptığı bir oto tamir atölyesinde ele geçirilen nakit paranın 3 milyon euroya ulaştığı bild...

Polis kayıp büroları yetersiz kalıyor Polis kayıp büroları yetersiz kalıyor...

Hollanda'da son dönemlerde yaşanan kayıp çocuk ölümlerinin ardından emniyet kayıp şahıslar şubelerini incelemeye alan RTL Nieuws, bu ko...

IOT: Özcan Akyol ölümle tehdit ediliyor IOT: Özcan Akyol ölümle tehdit ediliyor...

Hollanda’nın sayılı gazetelerinden AD’nin Türk asıllı köşe yazarı Özcan Akyol’a İOT sahip çıktı....

BU HABER HAKKINDA GÖRÜŞLERİNİZİ BELİRTMEK İSTER MİSİNİZ?(Yorum Yok)
﻿
SON EKLENEN HABERLER
Simit diyetiyle 3 günde 3 kilo Simit diyetiyle 3 günde 3...

Uzmanlar, simit diyeti sayesinde 3 günde 3 kilo, haftada 6 k...

Polis 3 milyon euro ele geçirdi Polis 3 milyon euro ele g...

Hollanda'da geçtiğimiz hafta polisin baskın yaptığı bir oto ...

Selçuk Öztürk’ün konuşması meclise damga vurdu Selçuk Öztürk’ün ko...

Hollanda'da polis memurlarının ırkçılığına değinen DENK Mill...

Polis kayıp büroları yetersiz kalıyor Polis kayıp büroları yete...

Hollanda'da son dönemlerde yaşanan kayıp çocuk ölümlerinin a...

Hollanda’da gelir düşüyor, kiralar yükseliyor Hollanda’da gelir d...

Hollanda'da yapılan incelemeler sonucu gelir düzeyinde yaşan...

Aboutaleb’in kardeşi yolsuzluktan yargılanıyor Aboutaleb’in kardeş...

Hollanda'da Rotterdam belediye başkanı Ahmed Aboutaleb'in kı...

IOT: Özcan Akyol ölümle tehdit ediliyor IOT: Özcan Akyol ölümle t...

Hollanda’nın sayılı gazetelerinden AD’nin Türk asıllı köşe y...

Hükümet kurulamazsa eski kabine devam edecek Hükümet kurulamazsa eski ...

Hollanda'da koalisyon hükümeti kurulamadığı takdirde, yeni h...

Kılıçdaroğlu yürüyor, Avrupa seviniyor Kılıçdaroğlu yürüyor, Avr...

Türkiye’de Ana Muhalefet Partisi CHP’nin Genel Başkanı Kemal...

ABD’den Türk polisleri yakalama kararı ABD’den Türk polisleri ya...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD Başkanı Donald Tru...

VIDEO GALERİ