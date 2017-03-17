Aboutaleb’in kız kardeşine hapis istemi

Rotterdam belediye başkanı Ahmed Aboutaleb’in kız kardeşi Tlaitmas (Latifa) Aboutaleb’in yolsuzluk davasında karar açıklandı.
Noord Bruist derneğinin muasebesini üstlenen Aboutaleb’in, devletten aldığı sübvansiyon ve vatandaşın bağışlarını kendi özel harcamalarına kullandığı tespit edildi. Derneğin kasasından kaybolan 63 bin euronun kira, giysi, kuaför ve alışveriş harcamalarında kullanıldığı belirtildi.
Görülen davada 46 yaşındaki Latifa Aboutaleb için 3 ay hapis ve 60 bin euroyu geri ödeme cezası kararının alındığı bildiriliyor.
SONHABER.EU
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