Action’dan uyarı

Hollanda’da Action mağazası Milka markasına ait ürünün bazı vatandaşlar için tehlikeli olabileceği nedeniyle geri topluyor.
Milka markasına ait ‘Sensation choco cookies’ içeriğinde yumurta bulunduğu ve bunun paketin üzerinde belirtilmediği bilgisi verildi. Yumurtaya karşı alerjisi olan kişiler için tehlikeli sonuçlara neden olabileceği sebebiyle ürünün raflardan kaldırıldığı ve geri toplatıldığı belirtildi.
Milka ‘Sensation choco cookies’ ürününü Action’a geri götürenlere ücretin iade edileceği aktarıldı.
Hollanda Gıda ve Tüketim Malı Güvenliği Kurumu NVWA’da ürünle ilgili uyarıda bulundu.
Belangrijke veiligheidswaarschuwing Milka Sensation choco cookies, Action: gevaar voor mensen met ei-allergie https://t.co/kZep6sBBu0 pic.twitter.com/PGwJsMOgCo
— NVWA (@_NVWA) 1 oktober 2017
SONHABER.EU
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