AH ve Jumbo’da satılan salatalarda cam parçası

Hollanda'da genel seçimlerin üzerinden 100 günden fazla bir zaman geçmesine rağmen halen yeni hükümet kurulamadı....

Hollanda'da 15 Mart genel seçimlerin ardından tam 100 gün geçti, ancak henüz hükümet kurulamadı. Koalisyon için son olarak ChristenUnie...