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Avrupa'nın Güçlü Medyası
Avrupa'nın Güçlü Medyası

AH ve Jumbo’da satılan salatalarda cam parçası

Hollanda’da Albert Heijn ve Jumbo gibi marketlerde satılan salatın içinde cam parçaları tespit edildiği ve ürünün toplatıldığı uyarısı yapıldı.

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AH ve Jumbo’da satılan salatalarda cam parçası

Westland Salades firmasına ait patates-somon salatası (aardappel-zalmslaatjes) içerisinde cam parçaları olabileceği gerekçesiyle toplatıldığı bildirildi.

Ambachtelijk zalmslaatje, Jumbo Ambachtelijk zalmslaatje ve Westland Zalmsalade isimleriyle satışa sunulan ürünün kullanılmaması, içeriğin çöpe atıldıktan sonra boş paketin firmaya gönderdildiği takdirde ücretin iade edileceği belirtildi. Ürünün marketlere iade edilmemesi aktarıldı.

Toplatılan ürünlerin son kullanma tarihleri 25-06-2017 ve 5-07-2017 olarak açıklandı. Söz konusu ürünlerin listesini www.westlandsalades.nl web sitesinden öğrenebilirsiniz.

SONHABER.EU

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