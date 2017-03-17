Ahmed Marcouch’a ilk tepki Wilders’dan geldi

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Hollanda’da önümüzdeki yıl yapılacak olan belediye seçimlerinde ilk kez Arnhem’de yarışacak olan PVV lideri Wilders, Marcouch gibi birinin bu kentte belediye başkanı olmasını protesto edeceğini açıkladı.

Wilders ile birlikte PVV’den bazı isimlerin de katılacağı protestonun Arnhem belediye binası önünde yapılacağı aktarıldı.

Wilders yaptığı açıklamada Marcouch ile ilgili, ” başörtüsünü savunan, polis memurlarının Türkçe ve Arapça konuşmalarına karşı olmayan, aynı zamanda PVV’lilerin emniyette işi olmadığını söyleyen Marcouch’un belediye başkalığı görevi ile polis teşkilatını yönetecek olması kabul edilemez bir durum ” ifadesini kullandı.

Wilders’a göre Marcouch, Amsterdam Nieuw-West bölgesini İslamlaştırmak istiyor.

SONHABER.EU