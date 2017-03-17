Ahmed Marcouch’a ilk tepki Wilders’dan geldi

PvdA’lı Ahmed Marcouch’a Arnhem belediye başkanlığı görevi verilmesine tepki gösteren Wilders, Çarşamba günü belediye binası önünde PVV’lilerle birlikte kararı protesto edeceğini duyurdu.
Hollanda’da önümüzdeki yıl yapılacak olan belediye seçimlerinde ilk kez Arnhem’de yarışacak olan PVV lideri Wilders, Marcouch gibi birinin bu kentte belediye başkanı olmasını protesto edeceğini açıkladı.
Wilders ile birlikte PVV’den bazı isimlerin de katılacağı protestonun Arnhem belediye binası önünde yapılacağı aktarıldı.
Wilders yaptığı açıklamada Marcouch ile ilgili, ” başörtüsünü savunan, polis memurlarının Türkçe ve Arapça konuşmalarına karşı olmayan, aynı zamanda PVV’lilerin emniyette işi olmadığını söyleyen Marcouch’un belediye başkalığı görevi ile polis teşkilatını yönetecek olması kabul edilemez bir durum ” ifadesini kullandı.
Wilders’a göre Marcouch, Amsterdam Nieuw-West bölgesini İslamlaştırmak istiyor.
SONHABER.EU
Hollanda'da turing ve otomobil kurumu ANWB, Midden-Nederland...
Hollanda'nın en çok ziyaret edilen tema parklarından birisi ...
Hollanda'da Rotterdam belediyesinde Mohammed Anfal'ın Leefba...
PvdA'lı Ahmed Marcouch'a Arnhem belediye başkanlığı görevi v...
THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, “Amerika seferlerine uygulanan ...
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 13 Kasım 2015 tarihind...
Mustafa Yeneroğlu, binlerce kilometre yol kat eden vatandaşl...
Hollanda'da NOS yayımladığı haberde çeşitli ülkelerle ilgili...
Hollanda'da Arnhem belediye başkanı Herman Kaiser'in görevin...
Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), “İn...