Avrupa'nın Güçlü Medyası
Avrupa'nın Güçlü Medyası

AİHM’den İsviçre’de zorunlu yüzme dersi kararı

AİHM, çocuklarını okuldaki zorunlu yüzme dersine göndermeyen İsviçre’de yaşayan Türk asıllı Müslüman bir aileye verilen para cezasını onayladı.

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AİHM’den İsviçre’de zorunlu yüzme dersi kararı

Strazburg merkezli Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), İsviçre’nin Basel şehrinde yaşayan Müslüman bir ailenin dini inanışlarından dolayı kız çocuklarını okuldaki zorunlu yüzme derslerine göndermeyi kabul etmemesi sonrasında verilen para cezasına itirazını ele aldı.

Mahkeme, İsviçre’nin uygulamasının dini özgürlüklere müdahale olduğunu kabul etmesine rağmen, bunun dini özgürlükleri ihlal olmadığını, çocukların başarılı bir biçimde entegrasyonu için okul müfredatının tam uygulanmasının doğru olduğunu oy birliğiyle karara bağladı.

Böylece, İsviçre’nin Basel kantonunun Müslüman aileye uyguladığı para cezası onandı.

İsviçre’nin Basel şehrinde yaşayan İsviçre ve Türk vatandaşlıkları olan Aziz Osmanoğlu ve Sehabat Kocabaş, kız çocuklarını dini inanışlarından dolayı okuldaki zorunlu karma yüzme derslerine göndermeyi kabul etmemişti.

Kantondaki kamu eğitim servisi, çocukların yüzme eğitimine katılmaması nedeniyle aileye yaklaşık bin 300 avro para cezası vermişti. Aile, verilen para cezasının inanç özgürlüğüne aykırı olduğu gerekçesiyle hukuki süreç başlatmıştı. Aile, İsviçre’deki iç hukuk yollarından sonuç alamayınca konuyu AİHM’e taşımıştı.

Aile, AİHM kararına 3 ay içerisinde itiraz ederek, konuyu AİHM Büyük Daireye götürebilecek. AİHM Büyük Dairenin vereceği karar ise nihai özellik taşıyacak.

İsviçre geçen yıl, Basel’de yaşayan 12 ve 14 yaşlarındaki iki Müslüman kız öğrencinin yüzme derslerine ve kamplara katılmayı reddetmeleri nedeniyle vatandaşlık başvurularını geri çevirmişti.

KAYNAK AA

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