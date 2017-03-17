Avrupa'nın Güçlü Medyası
Avrupa'nın Güçlü Medyası

Ailesinden alınan Amir (10) hastaneye kaldırıldı

Hollanda’da ailesinden alınan 10 yaşındaki hasta Amir’in hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

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Ailesinden alınan Amir (10) hastaneye kaldırıldı

Emmen’da yıllardır sığınmacı kampında yaşayan ve oğulları Amir hasta olmasına rağmen bir türlü eve çıkamayan Afganlı aile mahkemeden üzgün ayrılmıştı. Mahkeme Amir’in çocuk esirgeme kurumu tarafından yerleştirildiği bakım evinde kalmasına karar vermiş, ancak aile çocuğunun son günlerde kendilerinin yanında olması için mücadele etmeye devam edeceğini bildirmişti.

Bu yaşanan gelişmelerin ardından bugün Amir’den üzücü haber geldi ve Cuma günü hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. Sağlık durumu ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

Konuyla ilgili açıklama yapan ailenin avukatı, Mahkemenin kararını temyize taşıyacaklarını bildirse de, Amir’in hastalığı nedeniyle belkide son günlerini yaşıyor olmasını göz önünde bulundurarak çocuk esirgeme kurumunun bu durumu dikkate alıp çocuğun ailesinin yanında kalmasına izin vermesini bekliyor. Avukat, ” Amir hiç bilmediği yabancı bir ortamda hastalığıyla mücadele ediyor. Ailesinin yanında olmuş olsa yanında kardeşleri, annesi ve babası olacak. Son günlerini yaşayan biri için en doğal hakkıdır bu ” dedi.

SONHABER.EU

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