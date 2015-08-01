‘ Albert Heijn ayrımcılık yapıyor ‘

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Ayrımcılığa maruz kalan kişilerin haklarını savunan İeder1Gelijk’ın şikayeti üzerinde başlatılan incelemenin ardınan İnsan Hakları İnceleme Komisyonu Albert Heijn’ın iş ilanlarında özellikle öğrenci çalışan aradığını belirtmesini ayrımcılık yaptığını belirtti.

Albert Heijn basın sözcüsü konuyla ilgili yaptığı açıklamada komisyonun kararına saygı duyduklarını ve iş ilanlarında değişiklik yapılacağını aktardı. Ancak İeder1Gelijk’ın şikayetinde her konuda haklı görülmediğine dikkat çeken AH sözcüsü, belirli pozisyonlar için çeşitli yaş gruplarını iş ilanlarında belirtebileceklerini ifade etti.

SONHABER.EU