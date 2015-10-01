Avrupa'nın Güçlü Medyası
Avrupa'nın Güçlü Medyası

Allahu Ekber’ diye bağıran öğrencilere terör gözaltısı

Sınıfta Allahu Ekber diye bağıran iki lise öğrencisi terörü övmek suçundan gözaltına alındı.

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Allahu Ekber’ diye bağıran öğrencilere terör gözaltısı

Paris’in batısındaki Sartrouvill’da Jules Verne Lisesi’nde meydana gelen olayda, iki lise öğrencisi sınıfta Allahu Ekber diye bağırdı. Öğretmenin polise haber vermesiyle okula gelen polis ekipleri, iki öğrenciden birini okulda, diğerini ise evinde terörü övmek suçundan gözaltına aldı.

Müslüman değiller!

Soruşturma kaynaklarının yerel medyaya yaptığı açıklamada, her iki öğrencinin de Müslüman olmadıkları duyuruldu.

Olayla ilgili Versay Savcılığı, soruşturmaya yer olmadığına hükmetti. Okul yönetimi ise öğrencilerle ilgili disiplin sürecinin başlatıldığını bildirdi.

KAYNAK ARTI33.COM

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