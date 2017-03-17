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Avrupa'nın Güçlü Medyası
Avrupa'nın Güçlü Medyası

Alman Ajan’dan casusluk itirafı

Türkiye’de Büyükada’da suçüstü yakalananan Alman vatandaşı Peter Steudtner, ülkesinin kendisini özel bir programla adım adım izlediğini itiraf etti.

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Alman Ajan’dan casusluk itirafı

GÖREVİMİZ TEHLİKE’ SENARYOSU
Büyükada’daki kaos toplantısının Almanya tarafından sürekli izlendigi ortaya çıktı. Geçtigimiz hafta tutuklanan Peter Frank Steudtner’ın savcılık ifadesinde verdigi bilgiler, Alman hükümetinin neden ayaga kalktıgına da ısık tutuyor. Alman Konsoloslugu’nun telefonlarına yükledigi bir program üzerinden yapıp ettiklerini sürekli izledigini itiraf eden Steudtner söyle konustu:

PROGRAMIN İSMİ ‘FİL’
“Fil anlamına gelen ‘Elephant’ isimli program sayesinde yurttan çıkısımız ve baska ülkeye girisimiz konsolosluk tarafından takip ediliyor. Program, ziyaret ettigimiz ülkelerde basımıza olumsuz bir durum gelmesi durumunda bununla temsilciligin ilgilenebilmesi için dizayn edilmistir.”

TERCÜMAN ELE VERDİ
Toplantıda Steudtner’e tercümanlık eden Ahmet T.Tunçten’in anlattıkları her seyi ortaya koydu. Tunçten ifadesinde, toplantıda Alman Peter Steudtner ile Isveçli Ali Gharavi’nin konusmacı oldugunu söyledi. Suriye konusu konusularak bununla ilgili resim çizildigini anlatan Tunçten, söyle devam etti:

BYLOCK’U DA İNCELEMİŞLER
“Toplantıya katılan kisiler haberlesmede kullandıkları yöntemlerin ve haberlesme içeriklerinin polisler veya diger kisiler tarafından ele geçirilmesinden endise ediyorlardı. Signal, Wire ile WhatsApp programlarını karsılastırdılar, ByLock isimli programdan da bahsettiler.”

‘YALAN KONUSUYOR’
Steudtner, “Suriye konusu, ByLock, polisten veri saklamak gibi konular konuşulmadı” diyerek inkâr etmeye çalıştı. Ancak tercüman Ahmet T. Tunçten dışında, gizli tanığın da Steudtner’ın yalan konuştuğunu söylediği öğrenildi.

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