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Avrupa'nın Güçlü Medyası
Avrupa'nın Güçlü Medyası

Alman Belediyeler Birliği Merkel’e sert çıktı

Alman Belediyeler Birliği, Merkel’in Bekir Bozdağ ve Nihat Zeybekçi’nin Almanya’daki toplantılarının iptal kararını yerel yönetimlere yıkmasına ‘Sorunu belediyelere yıkmayın’ dedi.

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Alman Belediyeler Birliği Merkel’e sert çıktı

Almanya Başbakanı Angela Merkel’in, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ve Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi’nin Almanya’da katılacakları toplantıların iptal kararını yerel yönetimlerin verdiği, yetkinin onlarda olduğu şeklindeki açıklamasına, Alman Belediyeler Birliği sert tepki gösterdi.

‘SORUNU ANKARA VE BERLİN ÇÖZMELİ’

Alman Belediyeler Birliği Başkanı Eva Lohse, sorunun Ankara ve Berlin hükümetleri arasında görüşülmesi gerektiğini söyledi. “Sorun dış politika ve diplomasi ile çözülebilir” diyen Eva Lohse, “Bu sorun, belediyelerin üzerine yıkılmamalı” ifadelerini kullandı.

Haber7

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