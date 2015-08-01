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Avrupa'nın Güçlü Medyası
Avrupa'nın Güçlü Medyası

Alman havaalanlarında yolcu rekoru

Alman havaalanlarında ağırlanan yolcu sayısı, geçen yıl 111,9 milyona yükselerek tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

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Alman havaalanlarında yolcu rekoru

Almanya Federal İstatistik Ofisinin (Destatis) bugün açıkladığı verilere göre, ülkedeki havaalanlarını kullanan yolcu sayısı 2016 yılında 2015’e kıyasla yüzde 3,4 arttı.

Geçen yıl 111,9 milyon yolcu, ülkedeki havaalanlarından varış noktalarına hareket ederken, bu yeni rekor seviye olarak kaydedildi.

Uluslararası hava trafiğinde taşınan yolcu sayısı, geçen yıl bir önceki yıla kıyasla yüzde 3,6 artarak 88,2 milyon olurken, iç hatlarda seyahat eden yolcu sayısı ise yüzde 2,8’lik artışla 23,7 milyon olarak belirlendi.

-Almanya’dan en fazla İspanya’ya uçuldu

Almanya’nın Avrupa ülkeleriyle olan hava trafiği, söz konusu dönemde yüzde 4,5 artış kaydetti. İspanya, Almanya’dan Avrupa istikametine en fazla yolcunun uçtuğu ülke olmaya devam etti.

Almanya’nın kıtalar arası hava trafiği büyümesi de bu dönemde yüzde 0,5 arttı. Hava trafiğinde en yüksek artış belirlenen kıta yüzde 4,3 ile Amerika oldu. Bunu yüzde 3’lük artışla Asya izledi. Afrika kıtasına uçuşlar ise yüzde 17 azaldı.

Bu dönemde, Almanya’dan uçuşların en fazla arttığı ülke yüzde 26,3 ile Tayland oldu. Tayland’ı yüzde 11’le Meksika ve yüzde 10,7 ile de Yunanistan izledi.

Verilere göre, Alman havaalanlarında geçen yıl Türkiye istikametli 6 milyon 438 bin yolcu ağırlandı. Söz konusu dönemde Almanya’dan Türkiye’ye uçanların oranı 16,6 düşüş gösterdi.

Kaynak AA

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