Alman nüfusu eriyor

Almanya Federal İstatistik Dairesi’nin yayınladığı rapora göre Almanya’nın nüfusu bugün 82 milyon 800 bin kişi. Daire yetkilileri 2012 yılında nüfusun 82 milyon 500 bin olduğunu, ülke nüfusunun her yıl eridiğini açıkladı.