Alman polisinden PKK’ya destek

Almanya’da PKK’nın gösterileri için “Bu akşam sizin için görevdeyiz: “Öcalan’a Özgürlük, Kürdistan’a Barış” ifadesini kullanarak destek veren polise tepki yağıyor.

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Türkiye’nin Frankfurt Başkonsolosu Burak Karartı, terör örgütü PKK’nın yasaklı poster ve paçavralarının uyarılara rağmen Frankfurt polisi tarafından engellemediğini söyledi.

Başkonsolos Karartı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, terör örgütü PKK yandaşlarının dün Frankfurt’ta, örgüt elebaşı Öcalan’ın posterleri ve bez parçalarıyla gösteri yaptığını hatırlattı.

Frankfurt Polisinin, gösteri öncesinde Başkonsolosluğu arayarak bilgi verdiğini dile getiren Karartı, kendilerinin de, yasaklı posterlerin açılacağı ve sembollerin kullanılacağı konusunda polisi uyardıklarını anlattı.

Yasaklı posterler ve sembollerin engellenmesi için hem sözlü hem yazılı girişimde bulunduklarını aktaran Karartı, “Ama nihayetinde açıldı ve müdahalede bulunulmadı. Bununla ilgili bugün de daha üst düzeyde yazılı girişimde bulunuyoruz.” ifadelerini kullandı.

Frankfurt polisinin gösteriyle ilgili kendilerine toplanma özgürlüğünü gerekçe gösterdiğini aktaran Karartı, şunları kaydetti:

“Ben de ‘toplanma özgürlüğüne bir şey dediğimiz yok, kim toplanırsa toplansın ama siz kendi yasak kıldığınız sembolü sırf gösteri kontrolden çıkmasın gibi düşüncelerle müdahale etmezseniz, kendi koyduğunuz yasağın delinmesine kendiniz rıza gösteriyorsunuz anlamına gelir bu. Burada bir mantık hatası var’ dedim. Ve neticede yine gelip Öcalan posterleri astılar.”

Frankfurt polisinin Twitter paylaşımı

Karartı, dün Frankfurt polisinin resmi Twitter hesabından yaptığı “Bu akşam ‘Öcalan’a Özgürlük ve Kürdistan’da Barış’ konulu eylemde sizler için görevde olacağız.” şeklindeki paylaşıma da tepki gösterdi.

Polis tarafından yapılan bu paylaşımın da bugünkü girişimde dile getirileceğini vurgulayan Karartı, “Ayrıca telefon açarak da tekrar dikkatlerine getirir, rahatsızlığımızı iletiriz.” diye konuştu.

Öte yandan, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreter Yardımcısı ve Sözcüsü İbrahim Kalın da Twitter hesabından Frankfurt Polisi’nin paylaşımına tepki gösterdi.

Kalın yaptığı paylaşımda, “Bu da Alman polisinin terör güzellemesi: “Bu akşam sizin için görevdeyiz: “Öcalan’a Özgürlük, Kürdistan’a Barış”. Müflis zihniyet!” ifadelerini kullandı.

AA