Avrupa'nın Güçlü Medyası
Avrupa'nın Güçlü Medyası

Alman polisinin Berlin saldırısı sonrası gözaltına aldığı sığınmacıdan dayak iddiası

Berlin’de Noel pazarına yapılan saldırıdan hemen sonra gözaltına alınan ancak delil yetersizliğinden serbest bırakılan Pakistanlı sığınmacı Navid B, Alman polisinin kendisini dövdüğünü iddia etti.

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Alman polisinin Berlin saldırısı sonrası gözaltına aldığı sığınmacıdan dayak iddiası

Almanya’nın başkenti Berlin’de Noel pazarına yapılan saldırıdan hemen sonra gözaltına alınan ancak delil yetersizliğinden serbest bırakılan 24 yaşındaki Pakistanlı sığınmacı Navid B, İngiliz The Guardian gazetesine yaptığı açıklamada, gözaltına alınması ve ardından yaşananları anlattı.

Gözaltındayken kendisine kötü muamelede bulunulduğunu öne süren 24 yaşındaki Navid B, kimliğinin açıklanmasından dolayı da endişe duyduğunu kaydetti.

Berlin’de 19 Aralık’ta bir caddeden karşıya geçmek isterken üstüne doğru gelen bir araçtan dolayı koşmaya başladığını aktaran Navid B, ardından bunun polis aracı olduğunu fark ettiğini bildirdi. Navid B, daha sonra polisin kendisini durdurduğunu aktardı.

“Üstümde ne kadar kimlik varsa hepsini gösterdim.” diyen Pakistanlı sığınmacı, polisin önce gitmesine izin verdiğini ancak kısa bir süre sonra geri çağrılarak gözaltına alındığını belirtti.

Navid B, elleri bağlanarak bir karakola, daha sonra gözleri de bağlanarak başka bir polis merkezine götürüldüğünü ifade etti.

Darp iddiası

Karakolda giysilerinin çıkarılarak fotoğrafının çekildiğini söyleyen Navid B, “Kendimi savunduğumda beni dövmeye başladılar.” dedi.

Tercüman sıkıntısının da yaşandığını ifade eden Navid B, Pakistan’ın Belucistan bölgesinden geldiğini ve polisin Beluç dilini konuşan bir tercüman tahsis etmediğini, bunun yerine ülkesinde yoğun konuşulan Urduca ve Pencapça bilen bir tercümanın getirildiğini ancak Urducayı çok az anladığını ve konuşmadığını bildirdi.

Polisin Berlin’de neler yaşandığını bilip bilmediğini sorduğunu ifade eden Navid B, “Bilmiyorum dedim. Bana, ‘Bir kişi bir aracı alarak insanların üzerine sürdü ve çok sayda insan öldü. Sen de direksiyonun arkasındaydın değil mi?’ şeklinde soru sordular. Ben de sakin bir şekilde araba kullanmayı bilmediğimi söyledim.” açıklamasını yaptı.

Aralarındaki iletişim tuhaf geçtiği için polisin cevapları anladığını tahmin ettiğini belirten Navid B, gözaltında bulunduğu sürece kendisine çay ve bisküvi verildiğini kaydetti.

“Almanya’da kendimi güvende hissetmiyorum”

Serbest bırakıldıktan sonra bir otele götürüldüğünü ve buradan polise bilgi vermeden ayrılamayacağı yönünde uyarıldığını söyleyen Navid B, hayati tehlikesi olabileceğinden barındığı sığınmacı yurduna da gitmemesinin istendiğini aktardı.

Navid B, şimdi de gizli bir yerde kaldığını, buradan dışarıya çıkmak istediğinde bunu polise bildirmesi gerektiğini dile getirdi.

Olaydan sonra korku içinde olduğunu ifade eden sığınmacı, Almanya’da kendisini güvende hissetmediğini, Pakistan’da da siyasi baskı altında olduğunu anlattı.

KAYNAK AA

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