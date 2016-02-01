Alman usulü demokrasi bu kadar olur!

T.C. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ın Almanya’ya yapacağı ziyareti öncesinde başlatılan çirkin kampanya başta Almanya olmak üzere Avrupa’da yaşayan Türkleri oldukça rahatsız etti.

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Almanya’nın Baden- Baden Eyaletindeki Türk vatandaşları ile buluşacak olan Bozdağ, AK Parti Yurtdışı Seçim Koordinasyon Merkezi tarafından düzenlenen toplantıda Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemini anlatacak.

Almanya yayın organlarından Der Spiegel ve Focus’un başı çektiği çağırılarda Bozdağ’ın Almanya’ya girişine izin verilmemesi isteniyor.

Daha önce de 31 Temmuz’da düzenlenen “Demokrasi Mitingine” Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın video konferans sistemine mahkeme kararıyla izin vermeyen Almanya Türklere ve Türkiye’ya karşı bu tutumu ile Türkiye’de ve Almanya’daki Türkiye karşıtlarına karşı hamilik yaptığını göstermiş oldu.

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