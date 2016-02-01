Avrupa'nın Güçlü Medyası
Avrupa'nın Güçlü Medyası

Almanya buz kesti!

Alman Meteoroloji Kurumu, Almanya’da hafta sonunda termometrelerin eksi 26 dereceyi göstereceğini duyurdu.

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Almanya buz kesti!

Orta Avrupa ve özellikle Almanya son yılların en soğuk kışını yaşıyor. Alman Meteoroloji Kurumu tarafından açıklanan hava raporlarında, Almanya’nın güneyinde bugün yoğun kar ve karla karışık yağmurla birlikte fırtınanın etkili olacağı ve ülkenin kuzeyinde ise ’Axel’ fırtınasının ardından dondurucu soğukların geleceğini kaydedildi. Hafta sonu hava sıcaklığının eksi 26 dereceye kadar düşeceği açıklandı.

Alman Meteoroloji Kurumundan (DWD) meteorolog Lars Kirchhübe, Almanya’nın güneyini oluşturan Alp Dağları’nın eteklerinde ve Kara Ormanlar bölgesinde kar kalınlığının 30 santimetreye ulaşacağı ve rüzgarın şiddetinin ise 80 kilometre hızla eseceği uyarısında bulundu. Ülke genelinde bugün ve yarın buzlanma yaşanacağını özellikle Almanya’nın kuzeyinin, kuzey kutbundan gelen soğuk havanın etkisinde kalacağını ifade eden Kirchhübe, fırtınanın saatte 110 kilometre hızla eseceği ve sıcaklığın 20 derece birden düşeceği ikazında bulundu.

Kirchhübe, Kuzey Almanya ve Baltık Denizi sahillerinde deniz seviyesinin bir buçuk metre yükseleceği bunun için sahil şeridinde oturanların önlem almalarını dile getirdi.

KAYNAK HABER7

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