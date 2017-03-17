Almanya fırtınaya teslim

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Almanya’da ‘Herwart’ isimli alçak hava basıncı, ülkenin özellikle kuzeyinde büyük hasara yol açtı.

Hamburg ve Berlin’de çok sayıda agaç yola devrilirken, birçok cadde de su altında kaldı. Alman Demiryolları (DB) kuzey ve orta Almanya’da tren seferlerini askıya alırken, Schleswig Holstein, Asagı Saksonya, Hamburg, Mecklenburg Vorpommern, Saksonya, Saksonya Anhalt ve Thüringen eyaletlerine giden trenlerin de güvenli bölgelerde bir son durakta durdugunu açıkladı. Frankfurt’ta etkili olan fırtına nedeniyle Lufthansa’nın Houston-Frankfurt uçagı Stuttgart’a inis yapmak zorunda kaldı.

Sabah.de