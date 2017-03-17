‘ Almanya NSU cinayetlerini aydınlatma vaadini yerine getirmeli ‘

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AK Parti İstanbul Milletvekili ve TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Mustafa Yeneroğlu, Federal Savcılığın NSU cinayetleriyle ilgili yaptığı açıklamayı, “Almanya’da devam eden davanın sonrasında da NSU cinayetleri kapsamlı bir şekilde aydınlatılmamış olacak. Almanya, NSU felaketinin tekrarlanmaması için de şu ana kadar kayda değer bir şey yapmadı.” sözleriyle değerlendirdi.

Yeneroğlu açıklamasında şunları kaydetti:

“Alman siyaseti NSU cinayetlerinin aydınlatılması vaadi söz konusu olduğunda topu yıllardır mahkemeye atıyor. Şimdi ise Federal Savcı topu geri atarak devlet kurumlarının hatasından siyasilerin sorumlu olduğunu söylüyor. Federal Savcı bu konuda haklıdır. Siyasiler şimdiye kadar sorumluluğunu yerine getirmemiştir. Aksine, gerek kendilerinin gerek devlet kurumlarının daha fazla zarar görmemesi için cinayetlerin aydınlatılmaması pahasına tahmin edilemeyen işlere imza attı.

Federal Savcı’nın devlet kurumlarının NSU cinayetlerindeki adli takip gerektiren rolüne ilişkin herhangi bir delil olmadığına yönelik iddiası ise kabul edilemez. Savcılığın davanın başlamasından bu yana cinayetlerde fail olan ve destek veren şebekeyi mümkün mertebe küçük tutma ve sadece mahkemede sanık olarak bulunan kişilerle sınırlandırma yönünde özel bir çaba sarf ettiği görülmektedir. Mahkeme de bu durumu memnuniyetle kabul etmiştir.

Sadece davacıların avukatları tarafından ‘üç eylemci teorisini’ aşan sorular gündeme getirilmiştir. Şimdi ise yargı sürecinin başlangıcından daha fazla bir şekilde var olan cevaplanmamış sorularla mahkeme sürecinin sonuna yaklaşıyoruz. Şu ana kadar tek umut kaynağı olan Federal ve Eyalet Meclisleri İnceleme Komisyonlarının aydınlatma çalışmaları da iş birliğine kapalı olan güvenlik kurumları tarafından engellenmiştir. Eğer Almanya söz konusu güvenlik skandalını inandırıcı bir şekilde aydınlatmak istiyorsa, yapması gereken çok işi vardır. Söz verilen aydınlatma şu ana kadar küçük çaplı cezai işlemlerin ötesine geçememiştir. Kayda değer sonuçlara ulaşılamamıştır.

NSU Cinayetlerini İnceleme Komisyonlarının eyleme yönelik tavsiyeleri hâlâ uygulamaya geçirilmeyi beklemektedir. Cinayetlerin Almanya çapında gerçekleşmesine neden olan devlet kurumlarındaki kurumsal ırkçılığın üzerine ciddi bir şekilde gidilmemiştir. Acil ihtiyaç olan somut tedbirlerse hiç ele alınmamıştır. Bu durumda Almanya’ya, hangi yöntemlerle NSU felaketinin tekrarlanmasını engellemeyi düşündüğü sorusu da yöneltilmelidir.”