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Almanya sınır kontrollerini 6 ay uzattı

Almanya sınır kontrollerini 6 ay uzatma kararı aldı.

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Almanya sınır kontrollerini 6 ay uzattı

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, İçişleri Bakanı Thomas de Maiziere’nin 12 Kasım 2017 tarihinden itibaren 6 ay süreyle ulusal sınırlarda kontrollerin yapılması kararını verdiği belirtildi.

Açıklamada, söz konusu sınır kontrollerinin Almanya-Avusturya sınırı ve Yunanistan ile Almanya arasındaki havayolu bağlantısıyla sınırlı kalacağı ifade edildi.

Diğer ülkelerle olan sınırlarda gelecekte kontrollerin yapılıp yapılmasına durum değerlendirmesine göre karar verileceği kaydedildi.

Almanya-Avusturya sınırının, ülkeye gelen yasa dışı göçün ağırlık noktasını oluşturduğu belirtilen açıklamada, bunun yanı sıra havayoluyla Yunanistan’dan ülkeye gelen yolcularda izinsiz girişlerin tespit edildiği vurgulandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İçişleri Bakanı Maiziere, Almanya ve diğer Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde terör saldırıları yaşandığına işaret ederek, AB’deki güvenlik durumunun hala gergin olduğunu ifade etti.

AB’nin dış sınırlarının kontrol edilmesinde eksikliklerin bulunduğunu belirten Maiziere, AB üye ülkelerindeki içişleri bakanlarıyla Schengen mevzuatı uyarınca iç sınırlarda 11 Kasım’dan sonra da denetim yapılması talimatını verdiğini dile getirdi.

Maiziere, “Schengen Bölgesi’nin iç sınırlarında kontrollerin yapılmamasına geri dönülmesi, ancak genel durum buna izin verirse mümkün olabilir.” değerlendirmesinde bulundu.

Almanya, sığınmacıların sayısının artmasıyla 2015’ten sonra sınır kontrolleri yapmaya başlamıştı.

AA

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