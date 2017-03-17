Almanya’da 150 Türk takibe alındı

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Hain darbe girişiminin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından, darbeye karışan FETÖ’cülere kucak açan Almanya ile Türkiye arasında yaşanan kriz derinleşiyor.

Önce MİT’in Alman İstihbaratına verdiği FETÖ’cülerin isimleri deşifre edilmişti. Deniz Yücel vakası ve ardından İncirlik krizi ile ilişkiler iyice gerildi. Son olarak Alman İstihbaratı BND’nin ülkedeki 150 Türk’ü MİT ile bağlantılı oldukları gerekçesi ile yakın takibe aldığı öğrenildi. Ülkedeki 150 Türk’ün isim listesi ve Almanya’daki pozisyonuna ilişkin çalışma dosyasının ise FETÖ mensupları tarafından verildiği kaydedildi.

Diğer taraftan Alman istihbaratı BND’nin FETÖ’cüler eli ile ülkedeki gurbetçilerimize ilişkin son 6 aydan bu yana 4 rapor hazırlattıkları belirtildi. Gurbetçilerimizin Türkiye ile ilişkilerinin sınırlarının çizilmesi konusunda Merkel’in tekrar iktidar koltuğuna oturması durumunda hazır dört dosyanın olduğu kaydedildi. Alman diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre, Alman İstihbaratı, ülkedeki 150 Türk temsilciliği çalışanını MİT’e bilgi sızdırdığı iddiası ile fiziki ve teknik takibe aldı. Alman İstihbaratı BND’nin söz konusu 150 kişinin belirlenmesi sürecinde doğrudan FETÖ’nün Almanya yapılanmasından bilgi aldığı ve ülkedeki önde gelen Türk temsilciliklerinde görev yapan şahıslar hakkında istihbarat sağladığı kaydedildi.

Alman istihbaratı, FETÖ ile işbirliği ile hazırlanan istihbarat dosyaları ile ülkedeki Türk vatandaşları üzerinde kirli oyunlara başladı. BND, Aralık ayında 32 yaşındaki bir Türk vatandaşını MİT adına PKK’nın üst yöneticisine yönelik suikast yapacağı iddiası ile tutuklamıştı. İddianamede, bu kişinin 2013’te Türk Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) adına çalıştığına ve Eylül 2015’ten beri Almanya’daki Kürt çevrelerini gözetlemekle görevlendirildiğine yer verildi. Savcılık, MİT’in bilhassa Demokratik Kürt Toplum Merkezi (NAV-DEM) Başkanı bir Kürt siyasetçinin ve ailesinin izlenmesini amaçladığına değindi. Alman kaynaklar ise BND’nin şahsı tutuklaması için geçerli bir sebebi olmadığını, Türkiye’de tutuklu bulunan Deniz Yücel karşılık tutulduğu kaydedildi.

YİNE SALON KRİZİ

G-20 Zirvesi için 7-8 Temmuz’da Almanya’ya gidecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Türk halkıyla buluşmak için düzenlenecek etkinlik kapsamında başvurulan salonlardan olumsuz cevap geldi. 9 Temmuz’da bir etkinlik için kiralanmak istenen Düsseldorf ISS Dome adlı salon ile Oberhausen kentindeki König-Pilsner-Arena için yapılan başvuru sonuçsuz kaldı. Nisan ayındaki Anayasa Referandumu öncesinde, Türk Milletvekillerinin Almanya’da Türklerle buluşma talebi, Ankara ve Berlin arasında ciddi bir krize neden olmuştu.

Türkiye Gazetesi