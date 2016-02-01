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Avrupa'nın Güçlü Medyası
Avrupa'nın Güçlü Medyası

Almanya’da aşırı sağcı grubun lideri muhbir iddiası

Almanya’da şiddet yanlısı aşırı sağcı “Blood-Honour” grubunun liderinin istihbarat teşkilatı tarafından muhbir olarak kullanıldığı öne sürüldü.

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Almanya’da aşırı sağcı grubun lideri muhbir iddiası

Almanya’da faaliyetleri yasaklanan şiddet yanlısı aşırı sağcı Blood-Honour” grubunun liderinin istihbarat teşkilatı tarafından muhbir olarak kullanıldığı iddia edildi.

Alman televizyon kanalı ARD’de yayınlanan “Raport Mainz” adlı programda Berlin Eyalet Kriminal Dairesi’nin (LKA), 2000 yılından beri faaliyetleri yasaklanan “Blood-Honour” grubunun liderinin, ülkenin iç istihbarat servisi Almanya Anayasayı Koruma Teşkilatı’nda (BfV) muhbir olması için aracı olduğu belirtildi.

Haberde LKA’daki gizli dosyada “Blood-Honour” grubunun Saksonya sorumlusu Thomas S’nin, grubun Almanya liderinin bir davada düşük bir ceza aldığından dolayı muhbir olduğu şüphesinin bulunduğunu söylediği ifade edildi.

İlgili dosyanın kaydında, “Blood-Honour” Almanya liderinin LKA’nın aracılığıyla BfV’de muhbir olduğu ve bundan dolayı bir davada mahkum olması yerine para cezası almasının sağlandığının tahmin edildiğinin belirtildiği haberde, bu kişinin 2000 yılında gruptan ayrıldığının ifade edilmesine rağmen aşırı sağcı çevrede faaliyetlerini sürdürdüğü iddia edildi.

“Blood-Honour” ile bu oluşumun silahlı kanadı “Combat 18” örgütünün Almanya’da 8’i Türk 10 kişiyi öldürmekle suçlanan NSU terör örgütü üyeleriyle bağlantıları bulunduğu ifade edilen haberde, söz konusu grup üyelerinin NSU üyelerine kalacak yer sağladığı ve bir üst düzey örgüt üyesinin NSU’ya silah temin etmekle suçlandığı vurgulandı.

Federal Meclis NSU Araştırma Komisyonu Üyesi Irene Mihalic, bu olayın aydınlatılmasını talep ederek, “Blood-Honour” grubunun Almanya lideri muhbir olduysa bu açık bir şekilde sınırların aşıldığı demektir. BfV, Federal Meclis’te bunu açıklamak zorunda. Bu konuda bir şey söylenemeyeceğine ilişkin açıklama da yeterli değil. Şimdi kapsamlı bir açıklama yapması lazım” ifadesini kullandı.

AA

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