Avrupa'nın Güçlü Medyası
Avrupa'nın Güçlü Medyası

Almanya’da başörtülü öğrenciye ayrımcılık iddiası

Almanya’nın Würzburg Üniversitesinde görevli bir kadın profesörün, 19 yaşındaki bir Türk öğrenciden ders sırasında başörtüsünü çıkartmasını istediği öne sürüldü.

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Almanya’da başörtülü öğrenciye ayrımcılık iddiası

“Augsburger Nachrichten” ve “Mainpost” gazetelerinin haberine göre, siyaset bilimi profesörü Gisela Müller-Brandeck-Bocquet’in dersten önce üniversitenin seküler bir yer olduğunu ve dini sembollerin üniversitelerde yeri olmadığını belirterek, Türk kızından başörtüsünü çıkartmasını istedi.

Adı açıklanmayan Türk kızının profesöre Almanya’da din özgürlüğü olduğu şeklinde karşılık verdiği ve tartışmanın büyümesi üzerine genç kızla bazı öğrencilerin dersi terk ettiği belirtilen haberlerde, profesörün olaydan 10 dakika sonra konuya ilişkin açıklama yapmadan dersi sürdürdüğü kaydedildi.

Türk öğrenci “Augsburger Nachrichten” gazetesine yaptığı açıklamada, başörtüsünün dini inancının bir parçası olduğuna dikkati çekerek, “Bu benim özgür kararım. Hiç kimse, ailem de beni buna zorlamıyor.” şeklinde konuşurken, “Mainpost” gazetesinde öğrencinin kadın profesörü eleştirerek, “Bugüne kadar hiç böyle rahatsız edilmemiştim.” ifadelerine yer verildi.

Würzburg Üniversitesi yönetimi tarafından yapılan yazılı açıklamada, din özgürlüğünün doğal bir prensip olduğu ve başörtüsünü yasaklayan hiçbir kural olmadığı belirtilerek, üniversitenin, farklı kültür ve millet anlayışıyla hareket ettiği bildirildi.

“Grüne Jugend Würzburg” (Würzburg Yeşil Gençlik) adlı derneğin yönetim kurulu üyelerinden Magdalena Bachinger de derneğin resmi internet sayfasında yayınlanan açıklamasında, profesörün tutumunu “açık bir ayrımcılık” olarak nitelendirerek, bu tutumla öğrencinin aşağılandığını ifade etti.

Söz konusu gazetelere yazılı açıklama gönderen Müller-Brandeck-Bocquet ise olayı doğruladı ancak öğrenciden doğrudan başörtüsünü çıkartmasını istediği şeklindeki haberin doğru olmadığını savundu.

Bocquet açıklamasında öğrencilerinden genel olarak dini semboller taşımamalarını istediğini belirten Müller-Brandeck-Bocquet, “Üniversite kurumuna ve ders veren profesöre saygının işareti olarak yıllardır derslerimde başörtülerin çıkartılmasını rica ederim.” ifadelerini kullandı.

AA

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