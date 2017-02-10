Almanya’da başörtülü öğretmen tazminat davasını kazandı

Almanya’da Berlin-Brandenburg Eyalet İş Mahkemesi, ilkokulda öğretmen olarak çalışmasına izin verilmeyen başörtülü kadına tazminat ödenmesine hükmetti.
Almanya’da Berlin-Brandenburg Eyalet İş Mahkemesi, başkent Berlin’de bir ilkokulda öğretmen olarak çalışmasına izin verilmeyen başörtülü kadına tazminat ödenmesine hükmetti.
Mahkemenin kararında, Berlin eyalet hükümetinin başörtüsü takan öğretmene ayrımcılık uyguladığını belirtti.
2 aylık maaşa eşdeğer tazminat ödenecek
Eyalet hükümetinin, öğretmenin işe başlamasının okul huzurunun bozulmasında “yeterli somut tehlike” oluşturacağına ilişkin kanıt getirmediği ifade edilen kararda, öğretmene iki aylık maaşa eşdeğer olan 8 bin 680 avro tazminat ödenmesi gerektiğine hükmedildi.
Kararda, Berlin eyalet hükümetinin bu kararı temyize götürme imkanına sahip olduğu kaydedildi.
Berlin eyaletinde, okullarda, polis teşkilatında ve adli mercilerde dini sembol ve kıyafetler giyilmesini yasaklayan “Tarafsızlık Yasası”ndan dolayı başörtüsü takan öğretmenlerin okullarda ders vermesine izin verilmiyor.
Ancak Anayasa Mahkemesi, 2015 yılında iki kadın öğretmenin derslerinde başörtülü olabileceğine onay vermiş ve “soyut bir tehlikeden” dolayı din özgürlüğünün kısıtlanamayacağına ancak okul huzurunun bozulmasında “yeterli somut tehlike” görülmesi durumunda başörtüsü yasağı getirilebileceğine karar vermişti.
KAYNAK AA
Uzman Psikoloğu Yelda Uçtu Öge, fizyojik ve psikolojik bir b...
Fransa'nın güneyinde bulunan Montpellier şehrinde bir eve ba...
10 ülkede yapılan ankete göre Avrupalıların yüzde 55’i Müslü...
Suriye ordusuna ait savaş uçağının Humus'un Vaer ilçesine dü...
Hollanda'da suç oranının düşmesi ve ülkede var olan hapishan...
Almanya'da camilere yönelik saldırılar 2016 yılı içerisinde ...
FBI'nın 2 saatte yaptığı testi 34 dakikaya indirdi...
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, anayasa değişiklik tekli...
Hollanda Türk Federasyonu (HTF) 15 Mart 2107 Genel seçimleri...
Erzurum'da düzenlenecek 2017 Avrupa Gençlik Olimpik Kış Fest...