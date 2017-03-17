Almanya’da bıçaklı saldırı! Yaralılar var…

Almanya’nın Münih kentinde bıçaklı bir kişi insanlara saldırdı.
Olayda yaralananlar olduğu belirtiliyor. Polis, halka Rosenheimerplatz bölgesinden uzak durma çağrısı yaptı. Polis ekipleri Münih sakinlerinden evlerinden çıkmamalarını istiyor.
40 yaşlarındaki saldırganın olay yerinden bisikletle kaçtığı belirtildi.
Saldırının nedeni henüz bilinmiyor.
İlk belirlemelere göre saldırıda 4 kişi yaralandı. Yaralananlardan hiçbirinin durumunun ağır olmadığı ifade edildi.
Ayrıntılar geliyor…
Haber7
Almanya'nın Münih kentinde bıçaklı bir kişi insanlara saldır...
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