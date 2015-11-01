Almanya’da Diyanet imamlarına polis baskını

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun gerçekleştireceği Almanya ziyareti öncesi Alman polisinden skandal bir hamle geldi.

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Diyanet İşleri Türk İslam Birliği’nin (DİTİB) imamlarını casuslukla suçlayan Almanya Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun Almanya’ya yapacağı ziyaret öncesi skandal bir hamle yaparak 4 imamın evine operasyon düzenledi.

Sözce ajanlık faaliyeti bahanesiyle Türk imamların evine baskın yapan Alman polislerinin saatlerdir arama yaptığı bildirildi. Operasyonun talimatını veren Federal Savcılık, baskınların ‘casusluk şüphesiyle’ yapıldığını açıkladı.

Alman polisinin imamların evine yaptığı operasyona ilk tepki AK Parti İstanbul Milletvekili Metin Külünk’ten geldi. Twitter’dan açıklama yapan Külünk, “Teröristleri görmekten aciz olan Alman polisi DİTB imamlarının evlerine sözde ajanlık faaliyetleri nedeniyle an itibari ile baskın yapıyor.” dedi.





HABER7