Reklamı kapat
Avrupa'nın Güçlü Medyası
Avrupa'nın Güçlü Medyası

Almanya’da ev arayan Türklere ayrımcılık

Almanya’da özellikle Türkler ve Arapların ev kiralama konusunda ayrımcılığa uğradığı ortaya çıktı.

A+A-

Almanya’da ev arayan Türklere ayrımcılık

Almanya’da özellikle Türkler ve Arapların ev kiralama konusunda ayrımcılığa uğradığı ortaya çıktı.

Spiegel dergisi ve Bayerische Rundfunk tarafından yapılan araştırma, ülkede ev kiralamak isteyen yabancıların ayrımcılığa uğradığını ortaya çıkardı.

Araştırmaya göre, ev kiralamak için yapılan başvuruda Alman ismi kullanıldığında dönüş yapılırken Türk, Arap, Polonyalı ve İtalyan isimleri kullanıldığında herhangi bir dönüş olmuyor ya da red cevabı veriliyor.

”Neden Hanna’ya yer gösterme var da İsmail’e yok” konulu araştırmada 10 farklı kentte verilen 6 bin 570 kiralık ev ilanına Alman, Türk, Arap, Polonyalı ve İtalyan isimleriyle yaklaşık 20 bin müracaatta bulunuldu.

Bu müracaatlardan 8 binine verilen cevaplara göre, en fazla ayrımcılığın Münih ve Frankfurt kentlerinde olduğu tespit edildi.

Araştırma, Türk ve Arap ismiyle başvuru yapan erkeklerin daha fazla ayrımcılığa uğradıklarını gösterdi.

Araştırmaya göre, ev kiralamada ayrımcılık, en çok milliyet ve cinsiyete göre yapılıyor.

AA

Etiketler :
İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
Aşırı sıcaklar yerini gökgürültüsüne bıraktı Aşırı sıcaklar yerini gökgürültüsüne bır...

Hollanda'da özellikle son bir kaç gündür yaşanan aşırı sıcaklıklar yerini şiddetli yağış ve gökgürültüsüne bıraktı. Uzmanlar bu gece se...

Hollandalı Kati Piri’den Türkiye itirafı Hollandalı Kati Piri’den Türkiye i...

Avrupa Parlamentosu'nun Türkiye Raportörü Kati Piri, Türk vatandaşlarına vizesiz seyahat konusunda AB'nin adil davranmadığını söyledi....

Kilise için topladı, kendi hesabına yolladı Kilise için topladı, kendi hesabına yoll...

Kilisenin parasını çalan 78 yaşındaki Hollandalı 15 ay şartlı hücre ve 200 saat çalışma cezasına çarptırıldı. ...

BU HABER HAKKINDA GÖRÜŞLERİNİZİ BELİRTMEK İSTER MİSİNİZ?(Yorum Yok)
﻿
SON EKLENEN HABERLER
Aşırı sıcaklar yerini gökgürültüsüne bıraktı Aşırı sıcaklar yerini gök...

Hollanda'da özellikle son bir kaç gündür yaşanan aşırı sıcak...

ABN Amro’dan yüzük ve kol saati ile ödeme imkanı ABN Amro’dan yüzük ...

Hollanda'da ABN Amro banka kartını kullanmadan içerisinde NF...

ChristenUnie ile koalisyon görüşmesi yarın ChristenUnie ile koalisyo...

Hollanda'da hükümeti kurma görevini üstlenen Herman Tjeenk i...

Almanya’da ev arayan Türklere ayrımcılık Almanya’da ev araya...

Almanya'da özellikle Türkler ve Arapların ev kiralama konusu...

Hollandalı Kati Piri’den Türkiye itirafı Hollandalı Kati Piri̵...

Avrupa Parlamentosu'nun Türkiye Raportörü Kati Piri, Türk va...

Kilise için topladı, kendi hesabına yolladı Kilise için topladı, kend...

Kilisenin parasını çalan 78 yaşındaki Hollandalı 15 ay şart...

Hollanda’da su yok, Belçika su kullanımını yasakladı Hollanda’da su yok,...

Belçika kavurucu sıcaklar nedeniyle çeşme suyunun tükenmeye ...

Almanya’yı Cumhurbaşkanı Erdoğan sancısı sardı Almanya’yı Cumhurbaşkanı ...

Hamburg’da düzenlenecek G20 Zirvesi’ne katılmak için 7 Temmu...

Aşırı sıcaklar okulları tatil ettirdi Aşırı sıcaklar okulları t...

Almanya'da 37 dereceyi bulan sıcaklıklar okulları tatil etti...

Camiler doldu taştı Camiler doldu taştı

Avrupa’da yaşayan Müslümanlar başta Almanya olmak üzere Holl...

VIDEO GALERİ