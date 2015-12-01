Avrupa'nın Güçlü Medyası
Avrupa'nın Güçlü Medyası

Almanya’da fırtına saatte 120 kilometre hıza ulaştı: 1 ölü

Almanya’nın kuzeyini etkisi altına alan fırtına ve olumsuz hava koşulları nedeniyle 1 kişi hayatını kaybetti.

A+A-

Almanya’da fırtına saatte 120 kilometre hıza ulaştı: 1 ölü

Almanya’nın kuzeyini etkisi altına alan fırtına ve olumsuz hava koşulları 1 kişinin hayatını kaybetmesine yol açtı.

Ülkenin kuzeyindeki Schleswig-Holstein, Hamburg ve Mecklenburg-Vorpommern eyaletlerinde yoğun yağışlardan dolayı suların yükseldiği, zaman zaman hızı saatte 120 kilometreye ulaşan fırtınadan ağaçların devrildiği ve caddelerde buzlanmanın meydana geldiği bildirildi.

Neumünster polisi tarafından yapılan açıklamada, Kiel kenti yakınlarında fırtınanın etkisiyle bir ağacın seyir halindeki otomobilin üzerine devrilmesi sonucu 34 yaşındaki bir kadının hayatını kaybettiği, 24 yaşındaki bir kişinin de ağır yaralandığı ifade edildi.

Hamburg kentinde de Elbe Nehri’nde suların yükselmesiyle özellikle liman çevresindeki bölgenin sular altında kaldığı kaydedildi.

Mecklenburg-Vorpommern eyaletinde olumsuz hava şartlarından dolayı çok sayıda trafik kazanın meydana geldiği, ağaçların devrilmesi sonucu trafikte aksaklılar yaşandığı ve araçların zarar gördüğü ifade edildi.

Aşağı Sakonsya eyaletinin Buxtehude kentinde de bir banliyö treninin devrilen ağaca çarptığı, ancak kimsenin yaralanmadığı aktarıldı.

Schwerin kentinde de bir otoyolun buzlanması sonucu zincirleme trafik kazası meydana geldiği, yaralanan 2 kişinin hastaneye kaldırıldığı kaydedildi.

KAYNAK ARTI49.COM

Etiketler :
İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
Sigortası olmayana Türkiye vizesi yok! Sigortası olmayana Türkiye vizesi yok!

Türkiye’ye vize ile giriş yapan Türk vatandaşları ve yabancılar için önemli duyuru. Daha önce vize için sadece 25 avro ödeyerek, dış te...

Amsterdamlı Mustafa’ya kinini kusan Hollandalı Amsterdamlı Mustafa’ya kinini kusa...

Hollanda'da Amsterdamlı Mustafa'ya içindeki Türk ve Müslüman düşmanlığını kusan Hollandalı'nın videosu sosyal medyayı salladı....

Hollanda’da sosyal medya mercek altına alınıyor Hollanda’da sosyal medya mercek al...

Hollanda'da 15 Mart 2017 tarihinde yapılacak olan genel seçimler için alınan önlemler arasında savcılığın sosyal medya'yı takibe alacağ...

BU HABER HAKKINDA GÖRÜŞLERİNİZİ BELİRTMEK İSTER MİSİNİZ?(Yorum Yok)

﻿
SON EKLENEN HABERLER
Kıvırdı, salladı, çalkaladı… Kıvırdı, salladı, çalkala...

Haksız olduğunu anladığın anda senin için yeni bir hayat baş...

AB’yi korku sardı: Türkiye bizi geçecek AB’yi korku sardı: ...

Türkiye'de 3. Havalimanı'nın da açılmasıyla İstanbul'un hava...

Almanya’da fırtına saatte 120 kilometre hıza ulaştı: 1 ölü Almanya’da fırtına ...

Almanya'nın kuzeyini etkisi altına alan fırtına ve olumsuz h...

Hollandalı Türkler 566 bin Euro topladı Hollandalı Türkler 566 bi...

Hollanda Diyanet Vakfının “Halep’te İnsanlık Ölmesin” çağrıs...

Sigortası olmayana Türkiye vizesi yok! Sigortası olmayana Türkiy...

Türkiye’ye vize ile giriş yapan Türk vatandaşları ve yabancı...

Müslüman Türk başbakan önerisinde karar belli oldu Müslüman Türk başbakan ön...

Romanya'da, genel seçimden galip ayrılan PSD'nin, Tatar Türk...

Avcı yeni Emre’sini Hollanda’da buldu Avcı yeni Emre’sini...

Ligde şampiyonluk yarışını sezon sonuna kadar sürdürmek iste...

Bu yardım işsiz gençleri çok sevindirecek! Aylık 460 Euro Bu yardım işsiz gençleri ...

Bu yardım gençleri çok sevindirecek. İşsiz ve okumayan gençl...

Erdoğan sinyali verdi! Büyük operasyon başlıyor Erdoğan sinyali verdi! Bü...

Fırat Kalkanı harekatı ile kuşatma altına alınan El Bab, DAE...

Amsterdamlı Mustafa’ya kinini kusan Hollandalı Amsterdamlı Mustafa’...

Hollanda'da Amsterdamlı Mustafa'ya içindeki Türk ve Müslüman...

VIDEO GALERİ