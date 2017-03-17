Almanya’da havaalanında saldırı

Almanya’nın Frankfurt kentinde havaalanında check-in sırasında bekleyen yolcuların üzerine uyarıcı bir gaz sıkıldı.
Almanya’nın Frankfurt kentinde havaalanında check-in sırasında bekleyen yolcuların üzerine uyarıcı bir gaz sıkıldı. Bazı yolcular gazdan etkilendi. Polis ve itfaiye ekipleri olaya müdahale etti.
Frankfurt Havalimanı polisi ise, 6 kişinin gazdan etkilendiğini ve tedavi altına alındığını açıklandı. Polis ayrıca, olay hakkında soruşturmanın devam ettiğini ve tehlikenin geçtiğini duyurdu.
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