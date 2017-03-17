Reklamı kapat
Avrupa'nın Güçlü Medyası
Avrupa'nın Güçlü Medyası

Almanya’da intihar saldırısı son anda önlendi

Alman Bild gazetesi, başkent Berlin’de intihar saldırısı yapmayı planlayan 17 yaşındaki bir Suriyelinin Brandenburg eyaletinde gözaltına alındığını duyurdu.

A+A-

Almanya’da intihar saldırısı son anda önlendi

Almanya’da 2015 yılında sığınma aldığı belirtilen kişinin ‘aile bireyleriyle vedalaşmak için bir mesaj attığı belirtildi. Polisin bu ipucu üzerinden hareket ederek olası intihar bombacısını ele geçirdiği belirtiliyor.

Söz konusu kişinin annesiyle vedalaşmak için bir Whatsapp mesajı gönderdiği ve başka bir mesajda da Berlin’de planladığı terör saldırısına ilişkin ifadeler kullandığı belirtiliyor. Polisin, Whatsapp mesajlarının kime ait olduğu üzerine bir inceleme başlattığı ve saldırı gerçekleşmeden önce 17 yaşındaki gence ulaşmayı başardığı belirtiliyor.

Brandenburg İçişleri Bakanı Karl-Heinz Schröter, Suriyeli gencin 2016 yılından beri Uckermark bölgesinde yaşadığını söyledi.

Turkiyegazetesi

Etiketler :
İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
Sıla yolunda tedbirsizlik, ölümlü kazalara neden oluyor Sıla yolunda tedbirsizlik, ölümlü kazala...

Bu yıl yine yaklaşık 2 milyon gurbetçi senelik izinlerini türkiyede geçirmek için karayolunu tercih edecekler. Geçtiğimiz yıl gerçekleş...

‘ Alman hükümetinin FETÖ ile bağlantısı var ‘ ‘ Alman hükümetinin FETÖ ile bağla...

Alman gazetesi Junge Welt yazarı Nick Brauns, Alman hükümetinin dolaylı olarak FETÖ ile bağlantısı olduğunu yazdı....

Fransa’da benzin stoğu tükendi Fransa’da benzin stoğu tükendi

Fransa'da çalışma şartlarını protesto eden akaryakıt taşıyan kamyon sürücülerinin 26 Mayıs'tan bu yana devam eden grevi nedeniyle Frans...

BU HABER HAKKINDA GÖRÜŞLERİNİZİ BELİRTMEK İSTER MİSİNİZ?(Yorum Yok)
﻿
SON EKLENEN HABERLER
Sıla yolunda tedbirsizlik, ölümlü kazalara neden oluyor Sıla yolunda tedbirsizlik...

Bu yıl yine yaklaşık 2 milyon gurbetçi senelik izinlerini tü...

‘ Alman hükümetinin FETÖ ile bağlantısı var ‘ ‘ Alman hükümetinin...

Alman gazetesi Junge Welt yazarı Nick Brauns, Alman hükümeti...

Beyaz Saray’dan ‘Almanya’ açıklaması Beyaz Saray’dan ...

Beyaz Saray Sözcüsü Spicer, ABD ile Almanya arasındaki ilişk...

Fransa’da benzin stoğu tükendi Fransa’da benzin st...

Fransa'da çalışma şartlarını protesto eden akaryakıt taşıyan...

Almanya’da intihar saldırısı son anda önlendi Almanya’da intihar ...

Alman Bild gazetesi, başkent Berlin’de intihar saldırısı yap...

Teröristler, terör saldırısını protesto etti Teröristler, terör saldır...

Manchester'da düzenlenen saldırıda hayatını kaybedenlerin an...

Trump ile Merkel birbirine girdi Trump ile Merkel birbirin...

Avrupa ile ABD arasında başlayan gerilimde köprüler atılıyor...

Hastanede perasetik asit sızıntısı paniğe neden oldu Hastanede perasetik asit ...

Hollanda’nın Leiderdorp kentinde bulunan Alrijne hastanesind...

Belçika ve Türkiye arasında yeni işbirliği protokolü imzalandı Belçika ve Türkiye arasın...

T.C. Brüksel Büyükelçiliği’nde Türkiye İhracat Kredi Bankası...

Sıla yolu bu yıl çile yolu olacak Sıla yolu bu yıl çile yol...

Terör tehlikesine karsı tedbirleri artırma kararı alan AB, S...

VIDEO GALERİ