Avrupa'nın Güçlü Medyası
Avrupa'nın Güçlü Medyası

Almanya’da İslamofobik kışkırtmalara karşı imza kampanyası

İslamofobi ile Mücadele Platformu, internet üzerinden “İslam’a karşı kışkırtmaları durdurun” adı altında imza kampanyası başlattı.

A+A-

Almanya’da İslamofobik kışkırtmalara karşı imza kampanyası

Almanya’da Müslümanları hedef alan kışkırtmalara karşı internet üzerinden imza kampanyası başlatıldı.

“İslamofobi ile Mücadele Platformu” sözcüleri Erkan Arslan, Sedat Kıymet ve Önder Demir tarafından yapılan açıklamada, “İslam’a karşı kışkırtmaları durdurun” adı altında başlatılan imza kampanyası kapsamında toplanan imzaların Federal Meclis ve Alman Basın Konseyi’ne (Presserat) sunulmasının öngörüldüğü ifade edildi.

Açıklamada, kampanyada 110 bin imzanın toplanmasının hedeflendiği kaydedildi.

Son 20 yıldır İslam dininin ve Müslümanların Alman medyasında hep terör ve terörizm ile birlikte anıldığına işaret edilen açıklamada, “İslami terör” kelimesinin açık bir şekilde Alman halkını Müslümanlara ve İslam dinine karşı kışkırttığını ve Müslümanları rencide ettiği belirtildi.

Hiçbir dinin haberlerde dahi olsa insanlık dışı bir eylem olan terörizm ile birlikte anılamayacağı vurgulanan açıklamada bu sebepten dolayı yetkililere bu sesi duyurabilmek için böyle bir imza kampanyasının başlatıldığı ifade edildi.

Açıklamada, imza kampanyasına 20 Aralık 2017’ye kadar Almanya’dan ve diğer ülkelerden www.openpetition.de/petition/online/islama-karsi-kiskirtmayi-durdurun veya www.openpetition.de/petition/argumente/stopp-die-hetze-gegen-den-islam internet sayfasından herkesin katılabileceği kaydedildi.

KAYNAK AA

Etiketler :
İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
Alman polisinin Berlin saldırısı sonrası gözaltına aldığı sığınmacıdan dayak iddiası Alman polisinin Berlin saldırısı sonrası...

Berlin'de Noel pazarına yapılan saldırıdan hemen sonra gözaltına alınan ancak delil yetersizliğinden serbest bırakılan Pakistanlı sığın...

THY 220 seferi iptal etti THY 220 seferi iptal etti

Türk Hava Yolları, 30-31 Aralık'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle iç ve dış hatta bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu....

Oksijen yerine gaz verilen bebeğin davası sonuçlanamıyor Oksijen yerine gaz verilen bebeğin davas...

Belçika'da 2012 yılında hastanede bebeğe oksijen verilmesi gerekirken yanlışlıkla 'kahkaha gazı' olarak bilinen nitröz oksit verilmesi...

BU HABER HAKKINDA GÖRÜŞLERİNİZİ BELİRTMEK İSTER MİSİNİZ?(Yorum Yok)

﻿
SON EKLENEN HABERLER
Bilim dünyasını değiştirecek 10 buluş Bilim dünyasını değiştire...

Geçen yılın en iyi 10 teknolojik buluşu, tıp, elektronik, fi...

Anayasa değişikliği teklifi komisyonda kabul edildi Anayasa değişikliği tekli...

TBMM Anayasa Komisyonu, 9 gün süren görüşmelerin ardından Tü...

Alman polisinin Berlin saldırısı sonrası gözaltına aldığı sığınmacıdan dayak iddiası Alman polisinin Berlin sa...

Berlin'de Noel pazarına yapılan saldırıdan hemen sonra gözal...

Almanya’da İslamofobik kışkırtmalara karşı imza kampanyası Almanya’da İslamofobik kı...

İslamofobi ile Mücadele Platformu, internet üzerinden "İslam...

THY 220 seferi iptal etti THY 220 seferi iptal etti

Türk Hava Yolları, 30-31 Aralık'ta olumsuz hava koşulları ne...

Suriye’deki ateşkes büyük ölçüde uygulanıyor Suriye’deki ateşkes...

Suriye iç savaşında çatışan taraflar arasında gece yarısı yü...

Erdoğan ve Putin ABD’yi dışladı Erdoğan ve Putin ABD̵...

Türkiye ve Rusya'nın öncülüğünde Suriye'de ateşkesin ilan ed...

ABD, 35 Rus diplomatın ülkeyi terk etmesini istedi ABD, 35 Rus diplomatın ül...

ABD yönetimi, "başkanlık seçimlerine siber saldırı iddiaları...

Terörün en büyük mağduru İslam’dır Terörün en büyük mağduru ...

Diyanet İşleri Başkanı Görmez, "Terörün ve şiddetin en büyük...

Oksijen yerine gaz verilen bebeğin davası sonuçlanamıyor Oksijen yerine gaz verile...

Belçika'da 2012 yılında hastanede bebeğe oksijen verilmesi g...

VIDEO GALERİ