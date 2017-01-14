Almanya’da kaybolan Türk amca ölü bulundu

Mannheim kentinde kendisinden haber alınamayan Durmuş Ali Kaya’nın tramvay altında kalarak öldüğü ortaya çıktı.
Almanya, Mannheim kentinde 7 Ocak’tan bu yana kendisinden haber alınamayan demans hastası Durmuş Ali Kaya’nın (75) tramvay altında kalarak öldüğü ortaya çıktı.
Alman polisi Kaya’nın 9 Ocak’ta öğleden sonra saat 18.30 Ludwigshafen Saarburger Ring hattındaki tramvayın çarpması sonrası hayatını kaybettiğini açıkladı.
Mannheim polisi Kriminal Dairesi olayla ilgili inceleme başlattığı kaydedildi.
Demans hastalığı nedir?
Demans hastalığı (bunama), zihinsel becerilerin hastalık nedeniyle zayıflaması durumudur. Demansın en sık görülen nedeni, tüm demans hastaların en an yarısının muzdarip olduğu alzheimer hastalığıdır.
KAYNAK ARTI49
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