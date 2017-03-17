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Avrupa'nın Güçlü Medyası
Avrupa'nın Güçlü Medyası

Almanya’da köln sular altında

Almanya’nın Köln kentinde etkili olan sağanak yağış, metroların ve yolların sular altında kalmasına sebep oldu. Son bir haftadır Hollanda, Türkiye ve Almanya’da etkili olan sağanak yağışların devam edebileceği belirtiliyor.

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Almanya’da köln sular altında

Almanya’nın Köln kentinde sağanak yağmur ve fırtına hayatı felç etti. Yağışlara hazırlıksız yakalanan Almanlar, sel sularının arasında adeta hayatta kalma mücadelesi verdi.

METRODA SU BASKINI

Metro istasyonlarındaki su baskınları nedeniyle kentteki ulaşım da tamamen durdu. Hayatın tamamen durma noktasına geldiği kentte, yetkililer vatandaşlara uyarılarda bulundu.

TEHLİKE BİTMEDİ

Evlerden çıkılmamasını isteyen Alman yetkililer, önümüzdeki günlerde yağışların yeniden etkili olabileceğini belirtti.

Son bir haftadır Hollanda, Türkiye ve Almanya’da etkili olan sağanak yağışların devam edebileceği belirtiliyor. Uzmanlar geçtiğimiz hafta Hollanda’da 2 haftada yağan yağmurun bir günde yağdığını açıklamıştı. Hollanda’nın da bazı bölgeleri sular altında kalmıştı.

Türkiye Gazetesi

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