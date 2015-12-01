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Avrupa'nın Güçlü Medyası
Avrupa'nın Güçlü Medyası

Almanya’da öğrecilerin namaz kılması yasaklandı

Almanya’da öğrencilerin namaz kılmasının yasaklandığı bildirildi. Okul yönetiminin binadan sorumlu olduğundan dolayı okul barışını sağlamak için din özgürlüğünü kısıtlayabileceği savunuldu.

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Almanya’da öğrecilerin namaz kılması yasaklandı

Almanya’nın Wuppertal kentindeki bir okulda öğrencilerin namaz kılmasının yasaklandığı bildirildi.

Johannes Rau Lisesi yönetiminin öğretmenlere gönderdiği ve kamuoyuna sızan yazıda, son haftalarda Müslüman öğrencilerin okul binasında abdest alarak, seccadeleri sererek ve görünür bir şekilde namaz kıldıklarının gözlemlendiği belirtilerek, “Buna izin verilmez.” ifadesi kullanıldı.

Öğrencilerin açıkça fişlenmesinin istendiği yazıda öğretmenlerin bu tür olayları okul yönetimine bildirmeleri ve öğrencilerin isimlerinin kayıt altına alınması talep edildi.

Bu konuda okul yönetimi açıklama yapmazken, Düsseldorf’daki ilgili idari yönetim söz konusu yazının gerçek olduğunu bildirdi.

Düsseldorf ilçe yönetimi sözcüsü Dagmar Gross, okulun bu adımını anlayışla karşıladıklarını ifade ederek, okul binasında “kışkırtıcı bir şekilde namaz kılınmasının” yasaklanmasının okuldaki iç barışın sağlanmasını destekleyeceğini ileri sürdü.

Gross, okul yönetiminin binadan sorumlu olduğundan dolayı okul barışını sağlamak için din özgürlüğünü kısıtlayabileceğini savundu.

AA

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