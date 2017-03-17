Almanya’da Sebastian fırtınasından 3 kişi hayatını kaybetti

Almanya’da meydana gelen Sebastian fırtınasında en az 3 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Almanya’da meydana gelen kuvvetli fırtına sonucu ağaçlar ve iskeleler devrildi. Yetkililer vatandaşlara evden çıkmayın uyarısında bulundu.
Ayrıca fırtına sebebiyle Almanya’nın kuzey ve kuzeybatısında elektrik kesintileri yaşandı. Almanya meteoroloji servisine göre Almanya’nın Kuzey Harz Dağ’ında kasırganın hızının saatte 150 kilometreye ulaştığı belirtildi.
İHA
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