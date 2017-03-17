Almanya’da Seyahat acentası Hollandalı Türkleri dolandırdı

Almanya’nın Düsseldorf kentinden bir seyahat acentasının Hollanda’da bir çok vatandaşı dolandırdığı ve bu kişilerin tatillerine gidemediği belirtildi. Firmanın yaklaşık 4 milyon euro dolandırdığı belirtiliyor.

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Haberarnhem’in haberine göre, Hollanda’da özellikle Gelderland bölgesinde yaşayan Türk vatandaşlarının TatilFırsatı.de sitesinden aldıkları uçak bileti ve reservasyonların ücretlerini ödedikten sonra firma yetkililerine ulaşamadıkları ve fatura/bilet/reservasyonlarla ilgili belgeninde gönderilmediği aktarılıyor.

Tüm yıl yaz tatilini bekleyen vatandaşların, ” reservasyon veya bilet alımı hemen gerçekleşmediğinde aynı fiyattan bulamazsınız. Beklersiniz fiyat yükselir ” gibi ifadelerle kandırıldığı bilgisi verilirken, toplamda 4 milyon euro dolandırıldığı belirtildi. Görüşmelerin sadece Facebook üzerinden yapılması dikkat çekti.

Alınan bilgilere göre satış gerçekleştikten sonra vatandaşların yetkililere ulaşamadıkları bildirildi. Firma tarafından dolandırılan Hollandalı vatandaşların Hollanda’da suç duyurusunda bulunduğu, önümüzdeki günlerde Almanya’da da suç duyurusunda bulunacakları ifade edildi.

Firma sahipleri Mahmut Yılmaz ve Bahadır Kahyaoğlu’nun yanı sıra satışı gerçekleştiren elemanlara da ulaşılamadığı bildirildi. Dolandırılan vatandaşların Barış Kayaoplu, Lale Çiçek, Esra Fidan Ayar ve Aysel Sıcak gibi isimlerle görüştüğü ve bu isimlerin de sahte facebook hesapları olduğu tahmin ediliyor.

Firmanın facebook sayfasında dolandırılan vatandaşlar isyan ediyor.

SONHABER.EU