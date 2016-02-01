Almanya’da “siyasilere hakaret” kararı!

A+A-

Alman ceza yasasının yabancı devlet adamlarına hakareti düzenleyen 103. maddesi, geçen yıl mayıs ayında komedyen Jan Böhmermann’ın Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı hedef alan hakaretli şiiri ile gündeme gelmişti.

Türkiye ile Almanya arasında mizah krizine neden olan şiir nedeniyle Türkiye resmi olarak 103. madde kapsamında Alman hükumetinden soruşturma açılması için izin istemiş, soruşturma izni veren Almanya Şansölyesi Angela Merkel, yasanın 1 Ocak 2018 tarihinden geçerli olmak üzere değiştirileceğini duyurmuştu.

“ARTIK BİZİM CEZA YASALARIMIZA UYMUYOR”

Bakanlar Kurulu’nun yabancı devlet adamlarına hakareti düzenleyen yasanın iptalini öngören tasarıyı onayladığını Twitter hesabından yaptığı paylaşımla duyuran Federal Adalet Bakanı Heiko Maas, “Majesteye hakaret, eskimiş bir çağdan kalma düşünce, artık bizim ceza yasalarımıza uymuyor” diye yazdı.

Hükümetin onayladığı tasarıya göre, yabancı devlet adamlarına hakaret etmek yine suç olarak kalacak, ancak herhangi bir kişiye yönelik hakaretten farklı bir muamele görmeyecek. Söz konusu yasanın yürürlüğe girmesi için tasarının Federal Parlamento tarafından da onaylanması gerekiyor.

KAYNAK AJANSLAR