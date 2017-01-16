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Almanya’da ‘Teröre Karşı Birlik’ yürüyüşü düzenlendi

Almanya’nın Dortmund kentinde “Teröre Karşı Birlik” yürüyüşü ile terör protesto edildi.

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Almanya’da ‘Teröre Karşı Birlik’ yürüyüşü düzenlendi

Almanya’nın Dortmund kentinde “Teröre Karşı Birlik” yürüyüşü ile terör protesto edildi.

Merkezi Duisburg’da bulunan Turan Derneği’nin düzenlediği ve farklı kesimlerden çeşitli Türk derneklerinin destek verdiği yürüyüşe binden fazla kişi katıldı.

Şehrin merkez tren istasyonu önünden ellerinde Türk bayrakları ile yürüyüşe geçen göstericiler slogan atarak terörü lanetledi.

Ellerinde “Teröre karşı birlik”, “Terörün vatanı yoktur”, “Kahrolsun terörizm” yazan dövizler taşıyan göstericiler, slogan atarak terör örgütlerine kucak açıp finansal destek sağlayan ülkeleri eleştirdi.

Polisin tutumu eleştirildi

Derneğin basın sözcüsü Mustafa Esmer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Almanya’da yaşayan gençlerin demokratik haklarını yeterince kullanamadığını belirterek, “Bir avuç terör örgütü sempatizanı gösteri yapıyor ve Almanlar buna seyirci kalıyor. Artık bu duruma sessiz kalmayacağız. Bu yürüyüşü ‘biz de burada varız’ demek için düzenledik. Bundan sonra da gösterilerimiz devam edecek. Kimden gelirse gelsin terörün her türlüsünü lanetliyoruz.” dedi.

Her türlü izni almalarına rağmen polisin yürüyüş öncesi megafonlarını aldığını ve kendilerine bazı konularda zorluk çıkardığını ifade eden Esmer, polisin bu tutumunu eleştirdi.

KAYNAK AA

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